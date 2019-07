Das nächste Need for Speed erscheint auf jeden Fall noch 2019. Dass haben EA und die Entwickler von Ghost Games bereits im Mai bestätigt. Nun taucht im Internet ein Leak von der österreichischen Webseite gameware.at auf und liefert Informationen zu einem neuen Spiel namens Need for Speed: Heat. Doch freut euch nicht zu früh: Es handelt es sich dabei offenbar nur um einen Fake.

Nicht nur der Name, auch das Cover wurde geleakt: Gameware listete kurzzeitig Angebote für die PS4 und Xbox-One-Versionen vom neuen Need for Speed inklusive Preis (68 Euro). Von einer PC-Version war noch keine Rede, dafür gab es allerdings schon das angebliche Cover-Artwork zu sehen.

Offenbar ist der Leak nur ein Fake

Auffällig bei dem angeblichen Cover ist aber, dass dort nicht »Heat«, sondern die Jahreszahl »2019« steht. Dementsprechend dauerte es auch nicht lange, bis ein Twitter-User herausfand, dass sowohl das Bild als auch das Logo auf dem Cover aus anderen Vorlagen zusammengebastelt wurden.

Der Name "NfS Heat" entstammt derweil einfach einer Liste von in der Community häufig diskutierten Titelmöglichkeiten. Er würde zwar gut in die Historie der Need-for-Speed-Untertiteln passen (mit Namen wie Shift, Hot Pursuit, Most Wanted oder Payback), das bedeutet aber noch lange nicht, dass das neue NfS auch wirklich so heißt.

- Need for Speed Heat has been a name speculated and run wild by the community

- Cover art is from an old Need for Speed No Limits update

- Logo is based off @BlackPanthaaYT's NFS19 speculation videos



At least they're right about the year and consoles though — The Nobeds (@TheNobeds) July 30, 2019

Inzwischen hat gameware.at die Angebote wieder von der Webseite entfernt, der Leak verbreitet sich natürlich trotzdem im Internet.

Mehr Infos zum neuen NfS auf der Gamescom

Für konkretere Infos und einen offiziellen Reveal des kommenden Need for Speed müssen wir uns also noch gedulden. Allerdings nur bis Mitte August. Denn EA kündigte just an, dass sie das neue Rennspiel auf der Gamescom in Köln vorstellen werden.

Die Entwickler von Ghost Games haben in einem Reddit-Posting vom Mai bereits geschrieben, dass sie bald ihre Sachen packen und »Richtung Süden« aufbrechen würden, um das neue NfS vorzustellen. Da das Studio von Ghost Games in Schweden (um genau zu sein in Göteborg) sitzt, dürfte diese Reise in den Süden also nach Köln führen.