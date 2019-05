Neues Need for Speed offiziell angekündigt: Das wissen wir bereits

EA hat einen Blog-Beitrag veröffentlicht, der offiziell ein neues Need for Speed ankündigt, allerdings ohne weitere Details zum Spiel. Bekannt ist nur, dass es noch 2019 erscheinen soll. Bereits im Geschäftsbericht vom Februar 2019 wurde bekannt gegeben, dass man das Franchise fortsetzen möchte.

Need for Speed nicht auf der E3 2019

EA möchte einen neuen Weg gehen und hat sich daher entschlossen das neue Need for Speed nicht im Rahmen der E3 vorzustellen. Gerade im Hinblick darauf, dass das Franchise sein 25. Jubiläum feiert, wollen sie einen würdigen Rahmen schaffen und nicht einfach nur eine Reihe an Promo-Events.

Es wird also irgendwann später im Jahr eine Ankündigung mit weiteren Details geben. Des Weiteren wird im Beitrag betont, was Need for Speed ausmache. Das Herz der Serie seien die Autos und die Möglichkeit sie zu individualisieren. Diese beiden Elemente spielen eine zentrale Rolle und werden die auch in Zukunft einnehmen.

Need for Speed auf der Gamescom?

Wird es zur Gamescom 2019 vorgestellt? Das Team schließt die Ankündigung mit den Worten, dass sie für das nächste Gespräch mit den Fans ihre Koffer packen werden und sich zur vollständigen Enthüllung auf den Weg nach Süden machen.

Entwickler Ghost Games ist bekanntlich in Schweden beheimatet und südlich davon wäre unter anderem auch Deutschland. Somit könnte dies ein Hinweis auf eine Vorstellung des neuen Need for Speeds im Rahmen der Gamescom 2019 sein.