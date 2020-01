Über die offizielle Website von EA haben die Entwickler von Need for Speed Heat die Details des Januar-Updates bekannt gegeben. Dieses erschien am 28. Januar und bringt zahlreiche Neuerungen für das Rennspiel mit sich. Darunter befinden sich unter anderem der von Fans lang geforderte Support für Gaming-Lenkräder sowie einige Anpassungen der Steuerung.

Need for Speed bekommt (wieder) Mikrotransaktionen

Allerdings implementierte EA mit dem Update auch Mikrotransaktionen ins Spiel. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um sogenannte »Schlüssel zur Karte«. Mit diesen werden euch sämtliche Collectibles auf der Karte angezeigt. Einsammeln müsst ihr sie allerdings noch selbst.

Außerdem erhaltet ihr sofortigen Zugang zu sämtlichen Verstecken, mit Ausnahme des nur in der Story verfügbaren Hideouts. Wer sich also etwas Zeit sparen will, hat nun die Möglichkeit dafür Echtgeld hinzulegen.

Immerhin bleibt EA seinem Versprechen treu, keine Lootboxen ins Spiel zu integrieren. Nach dem Shitstorm gegen frühere Spiele des Publishers (unter anderem Need for Speed Payback) scheint das Team dazugelernt zu haben und nach wie vor auf die Echtgeld kostenden »Überraschungseier« zu verzichten.

Lenkrad-Support & neue Tastenbelegung

Ein Wunsch der Fans wurde durch die neue Tastenbelegung erfüllt. Spieler beschwerten sich über ungewollt startende Events oder das unfreiwillige Betreten der Garage, weil sie aus Versehen die falschen Knöpfe drückten. Diesen Problemen geht EA nun an den Kragen und will damit einige »Lebensqualität-Verbesserungen« am Spiel vornehmen.

So können Lackschäden und Kratzer an euren Karossen mit dem Fahren durch eine Tankstelle behoben werden. Dies sorgte zuvor nur für die Wiederherstellung der Stabilität des Wagens, erlaubt euch nun aber auch die kosmetische Restauration. Außerdem wurde das Emote-Rad aus Need for Speed Payback in Heat übernommen. So lassen sich vorgefertigte Nachrichten an andere Spieler verschicken.

Zu guter Letzt werden nun auch Gaming-Lenkräder als zulässige Controller erkannt. Die vollständige Liste der verfügbaren Lenkräder findet ihr im offiziellen Blogpost der Entwickler. Die Verantwortlichen merken aber an, dass es sich hierbei nur um die getesteten Modelle handelt. Weitere Versionen könnten demnach auch funktionieren.

Neue Autos für Need for Speed Heat geplant

Zum Ende des Posts stellt EA außerdem noch in Aussicht, dass Need for Speed in absehbarer Zeit um neue Autos erweitert wird. Um welche Karosserien es sich dabei handelt, geht aus den überschaubaren Infos allerdings nicht hervor: