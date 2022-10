Need for Speed Unbound: Beim neuen Look seid ihr euch ganz schön uneinig

VROOM, BOOM, POW: Need for Speed Unbound setzt auf einen auffälligen Comic-Look, der schon nach einem Leak und einem zu früh veröffentlichten Reveal-Trailer für Diskussionen in der Community sorgte. Wir wollten von euch deshalb wissen, wie ihr die neue Optik findet. Das Ergebnis ist überraschend uneindeutig.

Alle bekannten Infos zum neuen Need for Speed-Teil findet ihr in folgendem Artikel:

63 7 Mehr zum Thema Need for Speed Unbound offiziell angekündigt, hier der Trailer & alle Infos

Eure Meinung zur neuen Optik

Hier seht ihr die Ergebnisse unserer Umfrage im Überblick (Stand: 16. Oktober 2022):

Obwohl die Optik des Spiels seit den ersten Leaks heiß diskutiert und kritisiert wird, fallen eure Meinungen überraschend uneinig aus. 27 Prozent von euch geben an, dass sie mit dem neuen Look absolut nichts anfangen können. 26 Prozent sind sich noch nicht sicher, was sie von dem Ganzen halten soll. Und ganze 22 Prozent sind ziemlich angetan von den comichaften Effekten in Need for Speed Unbound - 9 Prozent finden sie ganz ok.

Übrigens: Mittlerweile gibt es für alle, die sich mit dem Look nicht anfreunden können, gute Nachrichten. Die Entwickler bestätigten nun, dass sich die Effekte auch einfach ausstellen lassen und ihr das Rennspiel ohne gezeichnete Comic-Rauchwolken und Flügel erleben könnt.

Das zeigt auch der erste Gameplay-Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Comic-Look sorgt auch bei euch für Diskussionen

In der Kommentarspalte unter unserer Umfrage zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei der Umfrage selbst: Die einen lieben den neuen Grafikstil, die anderen können absolut nichts damit anfangen. User Zeroa findet beispielsweise, dass man neuen Ideen eine Chance geben sollte:

Basierend auf dem Reveal Trailer find ich es eigentlich ganz nice. Ist halt mal wirklich was anderes und der Stil ist ja ziemlich ähnlich zu Into the Spider-Verse. Muss man natürlich erstmal ingame sehen, aber ich hab lieber mal nen neuen Style als nen neues 0815 Game, was eh nicht gegen Forza und Co. anstinkt.

Dem stimmt GameStar-Leser Evers ebenfalls zu:

Ich find's eigentlich ganz interessant. Ist mal was anderes und könnte, wenn gut umgesetzt, das Spiel von den Konkurrenten im Genre abgrenzen. Finde den Mix aus realistischen Autos und Comic-Effekten auch visuell sehr interessant anzusehen, aber wie gesagt auf die Umsetzung kommt es an.

Während die beiden aber noch den Release abwarten und die Effekte im Spiel sehen wollen, ist User EggsyXC schon jetzt total angetan:

Ich finde es UNFASSBAR geil! Endlich mal was Neues und solch eine Cel-Shading-Optik mit dem gewissen Realismus zu kombinieren, wow! Ich wusste nicht, dass ich je nochmal auf ein NfS gehyped sein werde.

User ATiX hatte die Rennspiel-Reihe eigentlich schon abgeschrieben, der neue Look weckt jetzt aber wieder Interesse:

NfS hat mich seit Jahren nicht mehr interessiert und hätte mir vorab jemand gesagt, dass ein Stil dieser Art kommt, hätte ich nur den Kopf geschüttelt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt extrem angefixt und habe seit vielen Jahren erstmals wieder Lust auf NfS! Ich finde den Schritt sehr mutig - und hätte nicht gedacht, dass EA mal etwas komplett umkrempelt und was Neues wagt. Vielleicht ist das genau der richtige Schritt, immerhin dümpelt die Serie schon länger sonst wo herum [...].

Kein »richtiges« Need for Speed mehr?

Aber nicht alle können sich mit dem neuen Stil anfreunden und verlieren immer mehr den Bezug zur Rennspiel-Reihe. QuackerJack123 würde sich wünschen, dass Need for Speed zu seinen Wurzeln zurückkehrt:

EA hat es einfach drauf, eine Traditionsmarke zu »verschandeln«. Bitte nicht falsch verstehen. Das Spiel mag gut werden. So richtig mit Need For Speed kann ich die ganzen letzten Spiele aber nicht mehr identifizieren. [...] Ich wünsche mir, dass NfS zurück zu den Wurzeln geht. Weg von Open World. Weg von diesem absolut übertriebenen Tuning. Weg von dieser aufgezwungenen »Coolness«. Hin zu klassischen Straßenrennen auf Rundkursen und Sprints über die Normandie, den Rocky Pass, an der Cote d'Azur vorbei nach Monte Carlo.

Dem stimmt auch User Jigsaw zu:

Das ist diese »Fortniteifizierung« der Spiele. Überall Bling-Bling, bunt, schrill, dumme Outfits, dumme Masken, mehr Schein als sein. Alles dreht sich nur noch im die Customisierung der Charaktere - am besten mit Mikrotranskationen. Das eigentliche Spiel ist da fast egal, Hauptsache der Charakter oder das Auto sieht »cool« aus. [...]

Auch Tomkosu hat das Interesse an Need for Speed schon lange verloren:

Aktuell muss man eigentlich sagen, dass die NFS Reihe erstmal wieder was reißen muss. Für mich ist die Reihe komplett uninteressant, da sie schon lange durch andere gute Rennspiele ersetzt wurde. Sie wird nur wieder hochkommen, wenn sie auf den Stil der alten Underground-Teile setzt. Bis dahin können sie so viel Comic machen, wie sie wollen. Interessiert mich nicht.

Natürlich sind wir auch weiterhin auf eure Meinung gespannt! Was sagt ihr zu den Comic-Effekten? Seid ihr froh, dass sie nur optional sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!