Gameplay-Leak zu Need for Speed Unbound nimmt beängstigende Ausmaße an

Zumindest hat Need for Speed Unbound länger ausgehalten als manch andere große Namen: Während die ausführlichen Leaks zu Diablo 4 und GTA 6 bereits Monate, wenn nicht gar Jahre vor dem Release erfolgten, öffnen sich die Gameplay-Schleusentore beim neuen NfS-Rennspiel gerade mal wenige Tage vor dem Vorbesteller-Launch am 29. November.

Aber in Zurückhaltung üben sich die Fans der Arcade-Racer-Serie trotzdem nicht. Auf Twitch, Reddit und YouTube gibt es inzwischen stundenlange Gameplay-Videos von Need for Speed Unbound zu sehen, geleakt von Käufern der Konsolenversion, die auf dem ein oder anderen Weg bereits vorab Zugriff auf ein Exemplar erhalten haben.

Der Leak ist besonders deshalb interessant, weil das längste offizielle Video bislang gerade mal drei Minuten dauert:

Was es zu sehen gibt

Zu den Leakern gehören Twitch-Streamer, aber auch gewöhnliche Spieler, die beim eigentlich untersagten Vorverkauf des Rennspiels Glück gehabt hatten. Das Reddit-Forum zu Need for Speed ist inzwischen voll von Videoclips und Informationen aus den Leaks. Gemäß der Regeln des Subreddits müssen Poster lediglich das Spoiler-Flair benutzen und ihre Thementitel spoilerfrei halten, in der Übersicht wird der Inhalt dann automatisch verschleiert. Wer keine Spoiler zu Intro, Story, Autos oder dem eigentlichen Gameplay will, erhascht so auch nicht zufällig einen Blick darauf.

Eine YouTube-Suche liefert zudem zahllose weitere Gameplay-Eindrücke von Starter-Autos wie von schnelleren Modellen, etwa einem schicken Lamborghini. Die komplette Auto-Liste von NfS Unbound umfasst übrigens 143 Fahrzeuge.

Unsere Analyse des geleakten Gameplays

Auch wenn wir an dieser Stelle keine direkten Links zu den Leaks posten und darauf verzichten, Videos oder Screenshots einzubinden, haben wir uns aus journalistischen Gründen natürlich trotzdem einen Gutteil des an die Öffentlichkeit gedrungenden Materials angeschaut. Unsere Schlüsse und die wichtigsten Infos haben wir im Anschluss für euch zusammengetragen:

Die Frostbite-Engine sorgt zumindest auf den Konsolen für schicke Spiegelungen und stabile FPS-Raten .

. Ihr seid nachts und tagsüber unterwegs. Die Spielwelt wirkt außerordentlich groß und beschränkt sich bei weitem nicht nur auf die Innenstadt der fiktiven Metropole Lakeside.

wirkt außerordentlich groß und beschränkt sich bei weitem nicht nur auf die Innenstadt der fiktiven Metropole Lakeside. Die meisten Spieler lassen die umstrittenen Comic-Grafikeffekte vorerst angeschaltet; unserem Ermessen nach stören sie das Erlebnis nicht großartig, sondern akzentuieren die Renn-Action eher.

Bei Rennen müsst ihr euch mit eurer eigenen Knete erstmal einkaufen , auch die bis zu sieben KI-Gegner zahlen eine Mitmachgebühr. Am Ende wird der Pott anhand der Rangfolge auf die Teilnehmer verteilt, der Sieger verdient ein Vielfaches seines Einsatzes.

, auch die bis zu sieben KI-Gegner zahlen eine Mitmachgebühr. Am Ende wird der Pott anhand der Rangfolge auf die Teilnehmer verteilt, der Sieger verdient ein Vielfaches seines Einsatzes. Euer Nitro , mit dem ihr einen Geschwindigkeits-Boost veranlassen könnt, lädt sich durch riskante Manöver wie das Fahren im Gegenverkehr automatisch auf.

, mit dem ihr einen Geschwindigkeits-Boost veranlassen könnt, lädt sich durch riskante Manöver wie das Fahren im Gegenverkehr automatisch auf. Die Story handelt von einer Gruppe von Streetracern, die in einer Garage an schnellen Autos schrauben. Nach einem großen Heist zu Spielbeginn, bei dem den Protagonisten die besten Luxusschlitten gestohlen werden, müssen sie ihr Geschäft wiederaufbauen und sich gleichzeitig gegen andere Streetracer behaupten.

Die Dialoge sind wieder mal betont hip und unserer Einschätzung nach etwas zum Fremdschämen, etwa wenn einer der Charaktere über eine Live-Webcam in seiner Tuning-Garage sinniert. Die eher stoische deutsche Synchronisation besonders des Haupthelden hilft da nicht eben.

sind wieder mal betont hip und unserer Einschätzung nach etwas zum Fremdschämen, etwa wenn einer der Charaktere über eine Live-Webcam in seiner Tuning-Garage sinniert. Die eher stoische deutsche Synchronisation besonders des Haupthelden hilft da nicht eben. Es gibt viele zerstörbare Objekte am Wegesrand, durch die euer Auto mit sprühenden Funken und davonwirbelnden Einzelteilen durchrast. Passanten lassen sich nicht überfahren, sondern springen immer rechtzeitig aus dem Weg.

am Wegesrand, durch die euer Auto mit sprühenden Funken und davonwirbelnden Einzelteilen durchrast. Passanten lassen sich nicht überfahren, sondern springen immer rechtzeitig aus dem Weg. Die Polizei schaltet sich auch wieder in laufende Events ein und verfolgt euch nach dem Abschluss des Rennens, wenn euer Heat-Level durch gefährliches Fahren steigt. Wenn die Cops euch erwischen, verliert ihr das Geld, das ihr durch das Absolvieren von Events ansammelt. Um die Knete zu sichern, müsst ihr zur Garage zurückkehren.

schaltet sich auch wieder in laufende Events ein und verfolgt euch nach dem Abschluss des Rennens, wenn euer Heat-Level durch gefährliches Fahren steigt. Wenn die Cops euch erwischen, verliert ihr das Geld, das ihr durch das Absolvieren von Events ansammelt. Um die Knete zu sichern, müsst ihr zur Garage zurückkehren. Sowohl in Rennen wie auch beim Free Drive könnt ihr jederzeit kleine Herausforderungen absolvieren. Das Spiel zählt etwa automatisch mit, wie oft ihr zehn Sekunden lang am Stück driftet. Habt ihr das oft genug wiederholt, gibt's eine Belohnung.

absolvieren. Das Spiel zählt etwa automatisch mit, wie oft ihr zehn Sekunden lang am Stück driftet. Habt ihr das oft genug wiederholt, gibt's eine Belohnung. Wieder mit von der Partie sind der Wrap-Editor für eigene Designs, optisches Tuning mit vorgefertigten Bauteilen und die Möglichkeit, Einstellungen an der Performance und dem Handling jedes Wagens vorzunehmen.

für eigene Designs, optisches Tuning mit vorgefertigten Bauteilen und die Möglichkeit, Einstellungen an der Performance und dem Handling jedes Wagens vorzunehmen. Es gibt kosmetische Gegenstände gegen Ingame-Geld zu kaufen, namentlich ein anderes Geräusch für Hupe und Auspuff, einen Leuchteffekt für den Unterboden eures Autos und eine auffällige Federung. Auch eurer Hauptcharakter lässt sich individualisieren. Ihr könnt ihm etwa Markenklamotten kaufen, die ihr dann während Zwischensequenzen vor und nach einem Rennen seht.

Wie EA auf die Leaks reagiert

Publisher Electronic Arts und Entwickler Criterion Games dürften über die vielen Spoiler nicht erfreut sein. Schwerer wiegt aus Business-Sicht aber wohl die Tatsache, dass viele Konsolenbesitzer Need for Speed Unbound bereits spielen können. Immerhin hat EA den früheren Zugang durch die Vorbestellung der Palace Edition im Vorfeld aggressiv beworben - aber jetzt müssen sowohl Vorbesteller als auch Abonnenten von Game Pass und EA Play länger warten als die aktuellen Leaker.

Allerdings gibt es bisher keine Anzeichen, dass gepostete Videos von YouTube und Co. großflächig durch Copyright-Strikes entfernt werden. Ob dies allein dem Wochenende geschuldet, dem in den USA zudem noch ein Feiertag voranging, lässt sich aktuell nur mutmaßen. Auf Twitter bittet das Social-Media-Team die Fans zumindest darum, wenigstens keine Spoiler zu posten. Natürlich haben das einige Witzbolde sogleich zum Anlass genommen, Fotos von Auto-Spoilern zu teilen. Touché!

Need for Speed Unbound erscheint offiziell am 2. Dezember; Journalisten durften das Rennspiel vorab nicht ausprobieren. In einem Interview mit Criterion Games konnte GameStar den Entwicklern zuletzt aber immerhin neue Informationen zu Cockpit-Perspektive, manueller Schaltung und dem Unterschied zwischen Offline- und Online-Modus aus der Nase ziehen:

Seid ihr auch schon im Besitz einer Konsolenversion von Need for Speed Unbound? Und was haltet ihr von den Leaks? Gefällt euch das gezeigte Gameplay? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!