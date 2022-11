Leaks "retten" NfS Unbound: Was Fans vom unfreiwillig veröffentlichten Gameplay halten

Bis zum Release von von Need for Speed Unbound sind es nur noch wenige Tage: Am 2. Dezember startet das Rennspiel offiziell durch. Doch während es zuletzt recht ruhig blieb, sorgten nun umfängliche Leaks für Aufsehen und zeigten eine Menge Gameplay. In sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen auf das neue Material häufig positiv aus.

Was in den Leaks alles zu sehen war und wie es überhaupt dazu kommen konnte, haben wir euch in unserem Artikel zum Thema zusammengefasst:

Zum Glück gab es Leaks?

Auf Reddit diskutieren Fans etwa unter einem Beitrag über die Leaks, und wie sie ihre Sicht auf Unbound verändert haben. Vielfach wird hier die Meinung geäußert, man würde sich mehr auf das Spiel freuen, da man nun endlich richtiges Gameplay gesehen habe. Der Kommentar von 2jz_ynwa geht sogar noch weiter:

Mir gefällt das Spiel nun viel besser. Ich war besorgt wegen des Mangels an richtigem Gameplay. Das Marketing-Team hat es wirklich vermasselt. Leaks haben das Spiel gerettet.

Andere Nutzer stimmen dieser Meinung zu, so schreibt etwa LowProfile:

Mir gefällt es nun viel besser. Wegen des Mangels an Gameplay und der Entscheidung, keine frühen Review-Codes zu vergeben, dachte ich das Spiel wäre vollkommen verbuggt. Ich hätte es auf keinen Fall gekauft. Nachdem ich gestern geleaktes Gameplay gesehen habe, bin ich aber komplett überzeugt von dem Spiel.

Verwundert über die eher zaghaften Bemühungen des Publishers das Spiel zu bewerben, zeigt sich dann etwa RiverReddit1401V2:

Nachdem ich mir die Leaks angeguckt habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass EA einen furchtbaren Job beim Bewerben des Spiels gemacht hat.

Während manche Kommentare also Publisher Electronic Arts nur wenig Geschick beim Vermarkten von Unbound attestieren, glaubt GameStar-Leser Coldgas, das der Leak selbst ein gewitzter Marketing-Gag ist:

Wozu ein riesiges Werbebudget, wenn man einfach ein paar Leuten die Möglichkeit gibt, etwas zu leaken? :D

Auch die meisten anderen Kommentare äußern sich positiv über die Leaks und das Spiel. Grundtenor ist, dass die Marketing-Kampagne dem Spiel nicht gerecht wurde und es schon ziemlich gut aussehe. Lediglich kleinere Details werden hier und da kritisiert.

Wurde NfS Unbound schlecht vermarktet?

EA kündigte das neue Need for Speed erst wenige Monate vor dem Release, im September, mit einem kurzen Trailer an:

1:34 Need for Speed Unbound zeigt im Reveal-Trailer erste Renn-Action

Das Video sorgte aber vor allem wegen des ungewöhnlichen Grafikstils, einer Mischung aus realistischen Autos und Umgebungen, sowie Cartoon-Charakteren und -Effekten für Diskussionen und Kritik. Die Entwickler konnten Spielerinnen und Spieler dann teilweise entwarnen, denn immerhin die Effekte beim Fahren lassen sich abschalten.

Nach der anfänglichen Kontroverse zeigten die Entwickler dann noch einige weitere, kurze Clips aus dem Spiel und nur einen längeren, dreiminütigen Gameplay-Trailer:

3:12 Need for Speed Unbound: So viel Gameplay gab's noch nie zuvor!

Dass viele Fans sich deshalb nicht sicher waren, was sie von NfS Unbound halten sollen, verwundert angesichts der eher wenigen Gameplay-Szenen also gar nicht. Auch wir blieben in unserer exklusiven Preview skeptisch: Denn zwar klingt vieles für Racer-Fans richtig gut, doch konnten wir das Spiel selbst nicht ausprobieren, um unsere Eindrücke zu bestätigen. Vielleicht haben die Leaker EA also wirklich einen Gefallen getan.

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, die Marketing-Kampagne von NfS Unbound war zu klein? Habt auch ihr euch geleaktes Gameplay angeschaut und freut euch jetzt mehr auf das Spiel? Oder haltet ihr euch von Leaks grundsätzlich fern? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!