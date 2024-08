Bei Netflix erobert gerade ein fast vergessener Actionfilm die Charts, den selbst Henry Cavill nicht retten kann

Für einen blutjungen Henry Cavill müsst ihr euch durch einen eher durchwachsenen Actionfilm von 2012 quälen: The Cold Light of Day. Bildquelle: Concorde

Euch sagt The Cold Light of Day nichts? Wir können es euch nicht verübeln. Der Actionfilm aus dem Jahr 2012 kommt dank Henry Cavill, Bruce Willis und Sigourney Weaver eigentlich mit echter Star-Power daher. Doch das Werk von Maboruk El Mechri enttäuschte nicht nur Kritiker und Fans, sondern auch an den Kinokassen.

Bei Rotten Tomatoes reicht es zum Beispiel nur für vier maue Prozent. Zuschauer werten im direkten Vergleich mit durchschnittlich 29 Punkten wesentlich großzügiger. Bei einem Budget von knapp 20 Millionen US-Dollar konnte The Cold Light of Day weltweit gerade einmal 16 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) - und gilt damit als Flop.

Doch das hält Netflix-Abonnenten nicht davon ab, einen Blick auf den gescheiterten Actionfilm zu werfen: Gerade thront The Cold Light of Day auf Platz 2 der Top-Filme in Deutschland und reiht sich damit lediglich hinter Wo die Lüge hinfällt ein - einer Romantikkomödie mit Glen Powell und Sydney Sweeney.

Warum genau The Cold Light of Day gerade bei Netflix für so viel Aufsehen sorgt, lässt sich nur schwer sagen. Denn eigentlich handelt es sich nicht um einen neuen Release bei dem Streamingdienst. Vielleicht kriegen Fans von Henry Cavill nach dem kürzlichen Start von The Ministry of Ungentlemanly Warfare nicht genug von dem 41-jährigen Schauspieler?

Was für ein Film ist The Cold Light of Day überhaupt?

Falls ihr euch fragt, worum es in The Cold Light of Day überhaupt geht, bevor ihr 93 Minuten eurer wertvollen Zeit opfert: Bei einem Segelurlaub wird die Familie von Will (Henry Cavill) von einem Anschlag überrascht, im Zuge dessen seine Familie entführt wird. Daraufhin eilt ihm sein eigener Vater Martin (Bruce Willis) zur Hilfe, der sich als Geheimagent offenbart.

Will sieht sich dazu gezwungen, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten, um nicht nur seine Familie zu retten, sondern sogar einer Verschwörung auf die Schliche zu kommen. Einen konkreten Eindruck zu The Cold Light of Day bekommt ihr im offiziellen Trailer:

1:57 The Cold Light of Day - Offizieller Trailer zum Actionfilm mit Bruce Willis und Henry Cavill

Henry Cavill hatte schon mehr Glück - und auch Pech

Übrigens trat Henry Cavill noch vor seiner Karriere als Superman oder Hexer Geralt in dem gescheiterten Actionfilm auf: Erst 2013 war Cavill in Man of Steel als titelgebender Mann aus Stahl zu sehen. Später folgten Rollen in Filmen wie Codename U.N.C.L.E., Mission: Impossible - Fallout, Enola Holmes oder Argylle.

Jetzt hat Henry Cavill außerdem mit Highlander ein großes Action-Franchise geschnappt, für das John-Wick-Regisseur Chad Stahelski verantwortlich ist. Damit geht es aber erst ab 2026 in den Kinos los. Derweil steht Cavills Herzensprojekt auf der Kippe: Die von Amazon geplante Verfilmung von Warhammer 40K.

Mehr dazu, was die Zukunft für Henry Cavill bereithält und wie es um seine kommenden Film- und Serienprojekte aussieht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Habt ihr The Cold Light of Day vielleicht schon gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Actionfilm gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!