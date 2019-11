Erste Reaktionen zur Netflix-Serie The Witcher fallen positiv aus

Pünktlich zum Weihnachtsfest schickt Netflix die neue TV-Serie The Witcher nach der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski und der gleichnamigen Videospielreihe an den Start. Während wir uns noch bis zum 20. Dezember gedulden müssen, durften vor wenigen Tagen ein paar ausgewählte Journalisten, Blogger und Fans einen exklusiven Blick auf die neue Fantasy-Serie werfen.

Lob für Henry Cavill als Hexer Geralt

Die ersten spoiler-freien Reaktionen sind inzwischen auf Twitter (via Reddit) eingetroffen und fallen durchweg positiv aus. Vor allem Henry Cavills Darstellung als Hexer Geralt von Riva scheint den meisten zu gefallen.

Darüber hinaus wurde die gute Umsetzung und die gezeigten Kampfszenen gelobt, die eine »hochwertige Produktion« versprechen. Das Embargo für die ersten ausführlichen Kritiken fällt erst am Tag des Serien-Starts.

Watching the screeners for @witchernetflix. I'll admit, as a huge fan of the books, I was a little worried, but @LHissrich has done a masterful job telling this story. It also helps that the cast is amazing! And Henry Cavill, just ... wow. #TheWitcher pic.twitter.com/xdFnYtRN4j — Will Franklin (@SeeWillTweet) November 23, 2019

Embargo sucks but this show shure won't. And @LHissrich didn't lie saying that Henry IS Geralt ??????? — Rados?aw Czy? (@rczyz) November 23, 2019

I can’t break the embargo, but I will express my thoughts about the screeners through a gif. First off, how dare you make make something so glorious. Second, Henry Cavill chose Roach well, and that’s the hill I die on! ???? @LHissrich @Ba66ins @witchernetflix @witchertvsite pic.twitter.com/enKBkbmsyX — Kelsey Johnston (@thepixelbaron) November 23, 2019

#TheWitcher’s cast both lead and supporting are beyond exceptional. Amazing cast all around. pic.twitter.com/r2gc61LH0i — The Nerdy Basement ? (@nerdy_basement) November 25, 2019

The fight choreography is insane. First fight Geralt gets into is beautifully savage. The blend of swordplay and Geralt’s signs is perfection#TheWitcher pic.twitter.com/8JaXGfltIO — Garrick (Key Issues) (@Garrick_KI) November 22, 2019

Plowed through the initial screeners for Netflix's THE WITCHER, and I've gotta say: I'm quite liking it! I'll have more to say about it when the embargo drops, but it's well-cast, smartly-structured, and nicely paced. Good, solid pulp-fantasy nonsense. — Asher Elbein (@asher_elbein) November 21, 2019

I’m not allowed to say much about #TheWitcher until next month...but here’s my reaction of the first episode in a GIF @witchernetflix pic.twitter.com/jsAuMo7gAw — The Nerdy Basement ? (@nerdy_basement) November 22, 2019

The Witcher Serie ab Dezember auf Netflix

Die Hexer-Saga The Witcher geht am 20. Dezember 2019 auf Netflix an den Start. Die erste Staffel umfasst 8 Folgen, deren Episoden-Titel kürzlich enthüllt wurden. Der Streaming-Dienst hat bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Zur Besetzung gehören neben Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva außerdem noch Freya Allen als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold dazu. Außerdem sind noch Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor dabei. Erste Bilder findet ihr in unserer Galerie zur Serie. Dazu gibt es einen ersten Trailer.

