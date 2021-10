Neu auf Steam: Diese Woche beginnt der große Release-Marathon

Diese Woche ist eine Schicksalswoche. Mit Age of Empires 4 steht der größte Strategie-Release seit Jahren an. Es geht nicht nur um unterhaltsame Mittelalter-Strategie, sondern - und da zitieren wir unseren GameStar-Test - um das Schicksal der Echtzeitstrategie. Wird Age 4 es schaffen, die Flamme des eigenen Genres wieder so richtig zum Lodern zu bringen? Setzt es sich online durch, erreicht es auch eine jüngere Zielgruppe? Wir werden sehen.

Ebenso sehen wir, wie es mit Square Enix' Marvelprojekten weitergeht, denn mit Guardians of the Galaxy steht nun das zweite große Lizenzprojekt auf dem Prüfstand. Und dieser Release ist alles andere als trivial, denn nach Marvel's Avengers braucht die Partnerschaft dringend einen Erfolg, sonst sieht es für die Zukunft düsterer aus als am Ende von Infinity War.

Abseits dieser beiden großen Releases gibt's diese Woche noch ein paar Geheimtipps, also schauen wir uns die Sache mal an.

Highlight der Woche: Age of Empires 4

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Relic Entertainment | Release: 28. Oktober 2021 | Gibt's auf: Steam, Game Pass

Ein echter Indie-Geheimtipp. Age of Empires 4 ist die Fortsetzung einer sehr unbekannten Strategieserie, die im Genre insgesamt ziemlich wenig bewegt hat. Ha, Spässle! RTS-Fans warten seit Jahrzehnten auf eine echte Fortsetzung von Age of Empires 2 - und Age 4 liefert genau das: Mittelalter, Basenbau, Holz-, Stein- und Goldgekloppe, jede Menge Bauern, die Jebuure und Co. von sich geben.

Age 4 startet mit einer umfangreichen Kampagne, einem Gefechtsmodus gegen KI oder echte Menschen, acht komplett unterschiedlichen Völkern und ausführlichen Tutorials, damit auch Neueinsteiger eine Chance haben. Ein üppiges Release-Paket, das ihr wahlweise via Steam zum Vollpreis oder kostenlos im Game Pass erwerben könnt. Ob Age letztlich all seinen Erwartungen gerecht werden kann, lest ihr im ausführlichen GameStar-Test zu Age of Empires 4, in dem wir wirklich tief in die Details einsteigen.

Unsere Experten Fabiano und Maurice spielen nämlich seit Tagen nichts anderes mehr.

Releases der Woche

Aber es erscheint diese Woche natürlich nicht nur Age of Empires 4. Schauen wir uns die Releases der Woche mal an.

Dienstag, 26. Oktober 2021

Guardians of the Galaxy: Ein action-geladenes Singleplayer-Abenteuer mit Marvels witzigster Heldentruppe.

Forgive Me Father: Dieser Retro-Shooter sieht nicht nur sehr cool aus, sondern vermischt auch Lovecraft-Horror mit Hexen-Schießereien. Startet in den Early Access.

Kathy Rain: Director's Cut: Eines der schönsten Retro-Adventures der letzten Jahre bekommt eine erweiterte Neuauflage inklusive neuer Story-Abschnitte.

Moonglow Bay: Sieht ein bisschen aus wie Animal Crossing, ist aber tatsächlich eine Art Angel-Management-Simulation, in der ihr in einer kleinen Siedlung euer eigenes Angel-Imperium gründet. Sieht cool aus.

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Super Robot Wars 30: Kennt hierzulande fast niemand, aber Super Robot Wars ist in Japan echt ein Ding. Auch im neuesten Teil der Taktik-Rollenspiel-Serie schickt ihr Mechas aus allen möglichen Serien (Gundam, Maizinger) in spannende Rundengefechte.

Age of Empires 4: Age 4 sei hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt.

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers: Falls ihr zu Halloween noch ein Spiel sucht, bei dem ihr euch so richtig in die Hose machen könnt, dann hilft die Fatal-Frame-Serie da schon seit Jahr und Tag aus.

Steel Crew: In dieser Simulation steckt ihr in einem Panzer und müsst euch clever koordinieren, um andere Panzer zu besiegen.

Weitere spannende Releases

Falls ihr die wichtigsten Releases nochmal in Bewegung sehen wollt, bekommt ihr natürlich auch im Release-Video eine Übersicht der spannendsten Neuerscheinungen:

Alternativ schaut ihr mal in unsere große Release-Übersicht 2021, wo alle wichtigen Neuerscheinungen bis Ende des Jahres übersichtlich aufgeführt werden. Nächste Woche geht es übrigens dann auch schon mit Call of Duty weiter, in der zweiten Novemberwoche düst Forza Horizon 5 auf PCs und Konsolen. Und danach Battlefield 2042. Ab jetzt geht's also richtig los mit dem Herbstgeschäft.