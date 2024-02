Neu bei Steam: Der erste große Shooter 2024 steht vor der Tür

Diese Woche wird gejagt - und zwar Sünder in The Inquisitor und fiese Aliens in Helldivers 2.

Im ersten Monat dieses Jahres hatten wir schon spannende Survivalspiele (Palworld, Enshrouded), Rollenspiele (Persona 3 Reload, Granblue Fantasy: Relink) und Aufbauspiele (New Cycle).

Nachdem Suicide Squad: Kill the Justice League im Test durchgefallen ist, warten Shooter-Fans weiter auf ihren ersten unumstrittenen Höhepunkt 2024. Und der könnte bereits diese Woche erscheinen.

Highlight der Woche: Helldivers 2

1:12 Trailer zu Helldivers 2 entfesselt Schlachten auf fremden Alien-Planeten und kündigt Mechs an

Genre: Shooter | Entwickler: Arrowhead | Release: 8. Februar 2024 (Steam)

Der Shooter Helldivers war seinerzeit vor allem auf der PlayStation 4 beliebt. Der Nachfolger erscheint nun nicht nur direkt auf dem PC, sondern macht auch vieles anders. Zwar steht nach wie vor der Koop mit drei Teamkollegen im Mittelpunkt, doch das Spiel ist kaum wiederzuerkennen. Denn in Helldivers 2 erwartet euch kein Top-Down-Shooter, sondern ein Third-Person-Shooter à la Returnal oder Outriders.

Vor jeder Mission könnt ihr eure Rüstung, Waffen und Stratageme optimal auf die bevorstehende Mission und die zu erwartenden Gegner abstimmen. Stratageme sind dabei mächtige Werkzeuge, die mit kurzen Tastenkombinationen aufgerufen werden können und alles von Luftangriffen bis zu Versorgungspaketen mit stärkeren Waffen und Verteidigungsausrüstung bieten.

Was natürlich auch wieder mit an Bord ist: Das tückische Friendly Fire, das im Vorgänger für viel Kopfzerbrechen, aber auch zahllose witzige Momente gesorgt hat.

Mehr Releases der Woche

Montag, 5. Februar

Armored Age: Achtung! Das Spiel erscheint nicht auf Deutsch oder Englisch, aber da es am Montag ansonsten mager aussieht, ist es dennoch zumindest eine Erwähnung wert. Hier bekommt ihr nämlich ein Panzer-Multiplayer-Spiel à la World of Tank, allerdings gepaart mit einem Moba-Spielmodus à la League of Legends. Klingt zumindest mal nach einer neuen Idee!

Dienstag, 6. Februar

Arms Trade Tycoon: Tanks (Early Access): Am Dienstag geht es mit Panzern weiter, denn in dieser Wirtschaftssimulation führt ihr ein Panzerunternehmen. Der Clou: Ihr designt die Kriegsmaschinen, die ihr verkauft, selbst!

Vampire: The Masquerade - Justice: Ein Stealth-Spiel im beliebten Rollenspieluniversum - allerdings nur für Besitzer eines VR-Headsets.

Mittwoch, 7. Februar

Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost: Die Touhou-Spiele sind vorwiegend als Sammlung knallharter Shoot-'em-ups bekannt. In diesem neuen Ableger ballert ihr euch nicht nur durch diverse Bullet Hells , sondern müsst auch 160 verschiedene Music Stages im Guitar-Hero-Stil absolvieren, in denen kleine Anime-Mädchen herumfliegen. Nun.

Donnerstag, 8. Februar

KONOSUBA - God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!: Der viel zu lange TItel lässt es schon erahnen - es geht um einen Isekai-Anime, in dem der Charakter in einer fremden Fantasy-Welt wiederbelebt wird. Konosuba gehört zu den bekannteren Vertretern des Genres. Fans können jetzt in einer Mischung aus Visual Novel, Zeitmanagement und ... Anziehspiel (???) selbst in diese Welt abtauchen.

(???) selbst in diese Welt abtauchen. The Inquisitor: Für Rollenspiel-Fans gibt's am Wochenende noch ein kleines Schmankerl. In der düsteren Welt von The Inquisitor kehrt Jesus im Jahr 1500 von den Toten zurück und lässt seinen Zorn auf die Menschheit herabregnen. Und ihr geht ihm dabei zur Hand, indem ihr als fanatischer Inquisitor den Willen Gottes durchsetzt und Sündiger richtet.

1:03 Im Namen des Herrn werdet ihr bei der Vampirjagd in The Inquisitor zum Richter und Henker zugleich

Freitag, 9. Februar

Star Shift Rebellion: Zum Abschluss der Woche wartet noch ein kleines Sci-Fi-Rollenspiel, indem ihr als Rebell eine Bergbaukolonie von seinen Unterdrückern befreien müsst.

Wie jede Woche seid ihr am Ende wieder gefragt: Gibt's diese Woche ein spannendes Spiel für euch? Vielleicht ein wenig Koop-Ballerei in Helldivers 2? Scrollt nach unten und lasst es uns im Kommentarbereich wissen!