Neu bei Steam: Die Könige der Koop-Spiele kehren diese Woche zurück

Wir zeigen euch die spannendsten Releases der kommenden Woche auf Steam – von kleinen Aufbausimulationen bis hin zu großen Namen. Besonders ein Titel dürften viele von euch sehnlich erwarten: das neueste Koop-Abenteuer der It Takes Two-Macher Hazelight Studios.

Doch auch darüber hinaus wollen wir euch wie jeden Montag die interessantesten Neuveröffentlichungen auf Steam vorstellen, die ihr diese Woche nicht verpassen solltet.

Highlight der Woche: Split Fiction

12:03 Wird das Koop-Spiel Split Fiction noch besser als It Takes Two? - Wir haben es gespielt

Autoplay

Genre: Action-Adventure (Koop) | Entwickler: Hazelight Studios | Release: 6. März (Steam)

Nach dem Riesenerfolg von It Takes Two legen Josef Fares und sein Team mit Split Fiction nun ihr nächstes Koop-Abenteuer vor.

Diesmal schlüpft ihr in die Rollen der ungleichen Autorinnen Mio und Zoe, die aus Versehen in ihren eigenen Fantasiegeschichten gefangen werden. Was folgt, ist ein wildes Abenteuer, das nahtlos zwischen Sci-Fi und Fantasy hin- und herspringt. In einem Moment zähmt ihr noch putzige Drachen, im nächsten kämpft ihr als Cyber-Ninja gegen Roboter.

Split Fiction lässt sich – wie gewohnt bei Hazelight – ausschließlich im Koop spielen, lokal oder online. Ein Friend-Pass-System ermöglicht es zudem, dass ein Mitspieler kostenlos mitspielen kann, selbst wenn er das Spiel nicht besitzt. Spielerisch erwartet euch eine bunte Mischung aus Rätseln, Jump-&-Run-Passagen und actionreichen Einlagen, die Teamwork erfordern.

All das wird verpackt in charmante Grafik und humorvolle Zwischensequenzen, die an einen spielbaren Pixar-Film erinnern. Wenn Hazelight das Niveau von It Takes Two hält, könnte uns hier einer der Koop-Hits der nächsten Jahre ins Haus stehen.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 3. März

Star Crafter (Early Access): Open-World-Survivalspiel im Sci-Fi-Setting, bei dem ihr ganze Planeten und sogar Dyson-Ringe erschaffen könnt. Ihr sammelt Rohstoffe, errichtet Basen und verwaltet Energie – Kämpfe gibt es jedoch keine, der Fokus liegt komplett auf Bau und Erkundung.

Dienstag, 4. März

Two Point Museum: Die Macher von Two Point Hospital und Campus lassen euch diesmal ein eigenes Museum managen. Ihr kuratiert Ausstellungen – von Dinosaurierskeletten bis zu ägyptischen Artefakten – und müsst Mitarbeiter sowie Budget clever verwalten. Natürlich läuft wieder vieles herrlich schief im typischen Two-Point-Humor: Besucher erschrecken sich vor Gespenstern im Gruselflügel oder ein T-Rex-Exponat zerlegt die Halle. Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem Test!



2:50 In Two Point Museum sind die wahren Endgegner eure Besucher

Knights in Tight Spaces: Hinter dem Titel steckt ein rundenbasiertes Deckbuilding-Taktikspiel im selben Universum wie der Indie-Hit Fights in Tight Spaces. Statt moderner Agentenaction gibt’s hier mittelalterliche Nahkämpfe: Mit einem Deck aus Karten plant ihr die Züge eurer Rittertruppe in engen Dungeons voller Banditen und Dämonen. Spielerisch erinnert das Ganze an eine Mischung aus Slay the Spire und XCOM.

Grand Theft Auto 5 – Enhanced Edition: Nach drei Jahren erscheint Rockstars Next-Gen-Upgrade für GTA 5 nun endlich auch auf dem PC. Das Open-World-Epos von Los Santos bekommt schickes Raytracing, schnellere Ladezeiten, DLSS-Support sowie weitere technische Verbesserungen spendiert. Gute Nachricht für Veteranen: Besitzer der ursprünglichen PC-Version erhalten das Upgrade kostenlos!

Everhood 2: Der kunterbunte Rhythmus-Action-RPG-Geheimtipp kehrt mit einem noch abgedrehteren Nachfolger zurück. Wie schon Teil 1 mixt Everhood 2 Rollenspiel-Erkundung mit trippigen Musik-Gefechten – über 100 Songs untermalen eure Kämpfe in einer schrillen, surrealen Welt.

Mittwoch, 5. März

Wizordum (Version 1.0): Wizordum verlässt diese Woche den Early Access und liefert die finale Episode seiner Kampagne. Das Spiel ist ein klassischer Boomer-Shooter à la Heretic: Als pixeliger Kampfmagier ballert ihr euch in rasantem Tempo durch monsterverseuchte Katakomben. Statt Schrotflinte und Raketenwerfer gibt’s hier Feuerbälle, magische Armbrüste und Zauberstäbe.

Donnerstag, 6. März

Chernobylite 2: Exclusion Zone (Early Access): Das Survival-Action-RPG schickt euch erneut in die verstrahlte Sperrzone von Tschernobyl. In der riesigen Open World kämpft ihr gegen albtraumhafte Kreaturen, craftet Ausrüstung und baut eine Basis, während ihr parallel in verschiedenen Realitäten nach dem mysteriösen Element Chernobylite sucht.

3:25 Chernobylite 2 zeigt ein neues Feature, das sich Fans gewünscht und selbst ermöglicht haben

Suikoden I&II HD Remaster: Ein Fest für JRPG-Veteranen – Konamis legendäre PlayStation-Rollenspiele Suikoden 1 & 2 kehren endlich zurück, erstmals für den PC! Diese HD-Sammlung umfasst die ersten beiden Suikoden-Teile (von 1995 und 1998) mit verbesserten Grafiken, neuen Komfortfunktionen und deutscher Textausgabe. Ihr erlebt epische Geschichten rund um Krieg, Freundschaft und die 108 Sterne des Schicksals , die als rekrutierbare Charaktere in eurer Festung zusammenkommen.

, die als rekrutierbare Charaktere in eurer Festung zusammenkommen. Dragonkin: The Banished (Early Access): Ein Action-RPG aus der Iso-Perspektive, das sich klar an Genre-Größen wie Diablo oder Path of Exile orientiert. Euch erwarten hektische Hack&Slay-Gefechte und umfangreiche Charakter-Builds – als Clou führt Dragonkin das Ancestral Grid ein, ein Puzzle-artiges Fähigkeitensystem für wahnwitzige Kombos. Geeignet für ARPG-Fans.

FragPunk: Ein neuer Herausforderer betritt die Arena der Hero-Shooter – und zwar mit regeländernden Karten! FragPunk ist ein schneller Free2Play-Shooter, bei dem ihr vor jeder kurzen Runde sogenannte Shard Cards wählt. Diese Karten drehen die Spielregeln auf den Kopf: Mal springen alle höher, mal prallt jeder Schuss als Blitz weiter, mal werden Rollen von Angreifern und Verteidigern vertauscht.

Freitag, 7. März

Sugardew Island: Zum Wochenausklang wird es entspannt und niedlich. Sugardew Island lässt euch euren eigenen kleinen Bauernhofladen führen – ganz ohne Zeitdruck. In dieser farbenfrohen Farming-Simulation (von deutschen Indie-Entwicklern) kümmert ihr euch um Tiere, baut Feldfrüchte an und verkauft eure Waren an putzige Waldbewohner, die den Laden besuchen. Durch erfüllte Aufträge erweckt ihr die Insel nach und nach zum Leben.

37:21 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Auf welches der neuen Steam-Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten? Wird es das Koop-Abenteuer, eine Runde Museumsdirektor spielen oder doch der nostalgische RPG-Trip mit Suikoden? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns wissen, welches Spiel euer persönliches Highlight ist! Und falls dieses mal nichts dabei war: Im März erscheinen noch haufenweise spannende Spiele - werft gerne einen Blick in unsere Monatsvorschau.