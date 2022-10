Neu bei Steam: Diese Woche ist für jeden das passende Spiel dabei

Wie jede Woche starten wir auch diesmal mit den Steam Releases der Woche und diesmal gibt es für wirklichen jeden das passende Spiel. Shooter, Strategie, Aufbau, Action-Rollenspiel - wir zeigen euch alle spannenden neuen TItel, die euch diese Woche auf Steam erwarten.

Highlights der Woche

Bei der riesigen Anzahl an neuen Spielen, ist es viel zu schwierig, nur ein Highlight für euch herauszupicken. Deshalb gibt es ausnahmsweise mal drei Stück.

Scorn

Genre: Horror-Shooter | Entwickler: Ebb Software | Veröffentlichung: 14. Oktober 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Auf dieses Spiel warten viele Horror-Fans schon seit Jahren, denn ursprünglich sollte Scorn bereits 2019 veröffentlicht werden. Jetzt ist der Open-World-Shooter aber tatsächlich fertig geworden und wartet passenderweise in der Halloween-Zeit auf euch.

Ihr werdet hier in eine düstere Spielwelt geworfen und müsst euch durch verschiedene Areale kämpfen, wobei es in jedem Gebiet verschiedene Räume und Wege zu erkunden gibt.

Asterigos

Genre: Soulslike | Entwickler: Acme Gamestudio | Veröffentlichung: 11. Oktober 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Asterigos ist ein waschechtes Soulslike, mit allem, was dazugehört: Bockschwere Kämpfe, riesige Bossgegner und natürlich Lagerfeuer, an denen ihr eure Lebenspunkte wieder auffüllen könnt. Das hübsche Action-RPG lässt euch eine vom antiken Griechenland inspirierte Spielwelt erkunden - mehr erfahrt ihr in unserer Preview:

10 6 Mehr zum Thema Asterigos hat eine farbenfrohe Fassade, aber eine schwarze Seele

Stardeus

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Kodo Linija | Veröffentlichung: 12. Oktober 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Stardeus beschreibt sich selbst als Mischung aus Factorio und RimWorld: Ihr steuert eine KI an Bord eines riesigen Raumschiffs, dessen Crew sich im Kälteschlaf befindet. Eure erst Aufgabe ist es, mithilfe von Drohnen die Lebenserhaltungssysteme zu reparieren und später gemeinsam mit euren Kolonisten das Innere des Schiffs zu besiedeln. Im späteren Spielverlauf kommt noch eine Prise FTL - Faster Than Light dazu, denn ihr könnt das Universum erkunden und viele Zufallsereignisse entdecken.

Weitere Neuerscheinungen der Woche

Montag, 10. Oktober

Project Wunderwaffe: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs müsst ihr in diesem Strategiespiel in einer geheimen Militärbasis Wunderwaffen wie UFOs und Riesenpanzer bauen, um das Blatt noch einmal zu wenden.

Dienstag, 11. Oktober

Coral Island: Eine neue Farm/Life-Sim im Stil von Stardew Valley, in der ihr euer neues Leben auf einer paradiesischen Insel aufbaut. (Early Access)

Torchlight: Infinite: Der ehemalige Diablo-Konkurrent will es noch einmal wissen. Nach der Katastrophe Torchlight 3 kommt nun ein Multi-Plattform-Titel (Mobile und PC) auf Steam.

Eville: Ein Social-Deduction-Spiel à la Among Us im hübschen Fantasy-Mittelalter-Setting.

Ozymandias: Ein neues 4X-Strategiespiel in der Bronzezeit. Städte errichten, Grenzen erweitern, Spielwelt erkunden - hier bekommt ihr vieles, was Civilization-Fans anspricht.

No More Heroes 3: Der dritte Teil der abgedrehten Japano-Actionreihe, in der ihr als Otaku-Assassine Travis Touchdown haufenweise Feinde umkloppt.

Mittwoch, 12. Oktober

Standed: Alien Dawn: Noch ein RimWorld-artiger Kolonie-Simulator, in dem ihr auf einem Planeten strandet und eine florierende Siedlung aufbaut. (Early Access)

Unsual Findings: Ein Point&Click-Adventure im Stil von Maniac Mansion und Co., in der ihr mit einer Gruppe von Freunden ein Abenteuer in den 80er-Jahren erlebt.

LEGO Bricktales: Ihr erkundet süße LEGO-Welten und müsst dort Rätsel durch das Bauen mit den beliebten Klemmbausteinen lösen.

Donnerstag, 13. Oktober

Triangle Strategy: Ein gaaanz klassisches Taktik-Rollenspiel à la Final Fantasy Tactics, das ebenfalls von Publisher Square Enix kommt.

CULTIC: Ein gaaanz klassischer Ego-Shooter, der Retroherzen von Doom- und Duke-Nukem-3D-Fans höher schlagen lassen könnte.

The Darkest Tales: In diesem nicht ganz so klassischem Plattformer kämpft ihr euch als schwertschwingender Teddybär durch düstere Traumwelten.

Lost Eidolos: Ein Strategie-Rollenspiel für alle Fans von Fire Emblem.

The Last Oricru: Das zweite große Action-Rollenspiel der Woche lässt euch eine coole Sci-Fi-Fantasy-Welt erkunden und bedeutsame Entscheidungen treffen. Der Trailer sieht jedenfalls ganz nett aus, oder?

Freitag, 14. Oktober

Dragon Ball: The Breakers: Ein außergewöhnlicher Dead by Daylight-Klon, in dem sieben Überlebende vor einem Bösewicht (etwa Freezer oder Cell) fliehen müssen. Es wird aber auch gekämpft, denn mit gefundenen Gegenständen können sich die Überlebenden kurzzeitig in Goku, Vegeta und andere Helden verwandeln.

PGA Tour 2k23: Eine Golfsimulation, in der ihr Michael Jordan spielen könnt. Ja, den Basketballspieler.

Gibt es ein Spiel, dass ihr euch diese Woche unbedingt ansehen wollt? Habt ihr noch weitere Geheimtipps parat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!