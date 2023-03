Neu bei Steam: Ein Story-Meisterwerk erwartet euch diese Woche

Wir zeigen euch wieder die spannendsten Releases bei Steam.

Wie jeden Montagmorgen zeigen wir euch auch heute wieder die spannendsten Neuveröffentlichungen auf Steam. Und wir können endlich behaupten, dass die typische Dürre zum Jahresbeginn endlich vorbei ist!

Nachdem vergangene Woche bereits ein grandioser Horror-Shooter erschienen ist, erscheint diese Woche eines der besten Story-Spiele aller Zeiten endlich auch auf dem PC bei Steam.

Highlight der Woche: The Last of Us - Part 1

0:22 The Last of Us Part 1 für PC: Die neuen Features im Schnelldurchlauf

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release 28. März 2023 (hier geht's zum Spiel bei Steam)

Auf dem PC gibt's viele grandiose Story-Spiele, von Dragon Age: Origins über Undertale bis hin zu Mass Effect und Disco Elysium. Zu dieser illustren Riege wird sich diese Woche eines der am besten bewerteten PlayStation-Spiele aller Zeiten gesellen.

Mit Last of Us - Part 1 könnt ihr euch nämlich auf ein echtes Meisterwerk freuen, dss vor zehn Jahren erstmals für die PS3 erschien und damals Traumwertungen abstauben konnte. Bei Metacritic liegt der Wertungsdurchschnitt bei phänomenalen 95 Punkten.

Falls ihr noch nie von The Last of Us gehört habt: In diesem apokalyptischen Abenteuer wurden die meisten Menschen von einem Pilz infiziert und in aggressive Mutanten verwandelt. Als Held Joel müsst ihr nun die Teenagerin Ellie durch diese Welt eskortieren, da diese der Schlüssel zur Heilung sein könnte.

Die größte Stärke von The Last of Us ist vor allem die spannende und emotionale Geschichte mit ihren glaubwürdigen und größtenteils sympathischen Charakteren - falls ihr dieses Story-Meisterwerk bislang verpasst habt, solltet ihr es jetzt unbedingt nachholen.

Mehr zum Thema The Last of Us für PC: Warum der Test nicht zum Release erscheint von Peter Bathge

Weitere Releases der Woche

Montag, 27. März

9 Years of Shadows: Sehr cool aussehendes Metroidvania, in dem ihr euch als junge Kriegerin Europa durch eine düstere Welt kämpft.

Demonologist (Early Access): Ein Horror-Spiel, das stark an Phasmophobia erinnert. Allein oder im Koop sucht ihr Geister und treibt diese aus.

Dienstag, 28. März

Terra Nil: In dieser heiß erwarteten Mischung aus Rätsel- und Aufbauspiel erobert ihr verdorrte Ödländer zurück, recycelt verlassene Gebäude und erschafft so blühende Landschaften, die ihr mit Bäumen, Pflanzen und Tieren besiedelt.

1:04 Der Termin, an dem Terra Nil das Aufbau-Genre völlig umkehren will, steht jetzt fest

Death Roads: Tournament (Early Access): Eine abgedrehte Mischung aus Autokampfspiel und Roguelike.

Sifu: Das knallharte Martial-Arts-Spiel erscheint nach Epic-Exklusivität jetzt bei Steam.

Crime Boss: Rockay City: Ein in den 90er-Jahren angesiedelter Shooter, in dem ihr, ganz im Stil von Payday, auf Koop-Raubzüge geht und fette Beute machen müsst. In unserer Preview lest ihr, warum das Ganze echt Potenzial hat:

Crime Boss gespielt Der Shooter hat das Zeug, Payday 3 die Show zu stehlen von Paul Kautz

Mittwoch, 29. März

Smallland: Survive the Wilds (Early Access): Ein Multiplayer-Survival-Spiel im Stil von Rust und Ark, bei dem ihr als millimetergroße Menschlein spielt. Als fliegende Mounts gibt's hier etwa Heuschrecken.

Donnerstag, 30. März

The Great War: Western Front: Echtzeitstrategie an der Westfront des Ersten Weltkriegs. Im Trailer seht ihr, was euch erwartet:

5:45 So soll aus The Great War: Western Front authentische WW1-Strategie werden

Dredge: Als Fischer fangt ihr Fische, verkauft diese und müsst euer Boot verbessern. Spannend wird's, weil das Ganze mit einer großen Portion Lovecraft-Horror gemischt ist.

Ravenbound: In diesem Action-Roguelike kämpft ihr euch durch die Welt der nordischen Mythen und werdet Genre-typisch viele Tode sterben.

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Early Access): Ein ziemlich ambitioniertes Open-World-Rollenspiel, das irgendwann einmal Skyrim Konkurrenz machen möchte.

1:56 Tainted Grail: The Fall of Avalon - In diesem Open-World-Rollenspiel ist König Arthus tot

Freitag, 31. März

Troublemaker: In diesem Action-Rollenspiel geht ihr nicht nur in Indonesien zur Schule, lernt fleißig, knüpft Freundschaften und bandelt mit den Mädels an, sondern prügelt euch auch im Stil von Yakuza mit euren Mitschülern.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Die Auswahl ist riesig! Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchem Spiel diese Woche euer Interesse gehört.