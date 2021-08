Die Woche nach der gamescom 2021 lässt zwar große AAA-Blockbuster vermissen. Für Strategie- und Rollenspiel-Fans gibt es aber dennoch neues Spielefutter in Form zweier echter Highlights. Welche das sind, worum es darin geht und welche anderen Spiele in dieser Woche an den Start gehen, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Übersicht!

Highlight der Woche: Pathfinder: Wrath of the Righteous

Genre: Rollenspiel | Release: 2. September 2021 | Entwickler: Owlcat Games | Plattform: PC, Xbox One, PS4

Mit Pathfinder: Wrath of the Righteous erwartet euch ein riesiges Rollenspiel, das euch wie schon der Vorgänger Pathfinder: Kingmaker für dutzende Spielstunden vor den Bildschirm fesseln möchte. Diesmal geht es aber nicht darum, ein eigenes Königreich zu gründen und gegen rivalisierende Reiche zu schützen. Stattdessen müsst ihr euch einer dämonischen Bedrohung entgegenstellen.

Die fiesen Monster könnt ihr natürlich nicht im Alleingang besiegen, weshalb ihr eine Armee um euch scharrt. Diese führt ihr in Gefechte, die ihr auf zwei unterschiedliche Arten bestreiten könnt: Entweder in Echtzeit mit der Möglichkeit, jederzeit zu pausieren, oder in einem rundenbasierten Modus. Im Verlauf der Handlung sollt ihr auch wieder jede Menge Entscheidungen treffen können, was dem freien Charaktersystem zugutekommt.

Ob es sich bei Pathfinder 2 wirklich um das beste Rollenspiel 2021 handelt? Vielleicht, unsere Wertungsprognose könnt ihr bereits im Vorabtest sehen - inklusive einer Einschätzung, wie verbuggt der Nachfolger diesmal ist:

Wer den Vorgänger Pathfinder: Kingmaker noch nicht gespielt hat und dieses Vorhaben nachholen möchte, erhält das Spiel derzeit bei Steam für nur 10 Euro.

A Total War Saga: Troy - Mythos-DLC

Genre: Strategie | Release: 2. September 2021 | Entwickler: Creative Assembly | Plattform: PC

Der Strategie-Titel aus dem Hause Creative Assembly ist genau genommen keine Neuerscheinung - immerhin erschien der Titel bereits im August 2020. Da sich der Epic Store jedoch die ersten 12 Monate eine Exklusivität gesichert hatte, müssen Steam-Spieler bis zum 2. September 2021 warten. Dafür könnt ihr direkt zum Launch auch den brandneuen Mythos-DLC erwerben, der endlich das volle Potential des Spiels entfesseln könnte.

Wenn ihr schon einmal einen Total-War-Titel gespielt habt, wisst ihr auch ziemlich gut, was euch in A Total War Saga: Troy erwartet: Spektakuläre Massenschlachten und die Verwaltung eures immer weiter anwachsenden Reiches. Dazu gehört natürlich auch die Kunst der Diplomatie. Dank des kommenden Mythos-DLCs finden Monstergestalten aus der Antike ihren Weg auf's Schlachtfeld.

Wie gut A Total War Saga: Troy bei uns abgeschnitten hat, könnt ihr im Test nachlesen.

Weitere Releases der Woche vom 30. August bis 5. September 2021

Montag, 30. August 2021

Tinytopia: Städtebausimulation auf kleinstem Platz, in der ihr eine Spielzeugmetropole errichtet - und sie später auch wieder zerstören könnt.

Dienstag, 31. August 2021

Song of Iron: Wikinger-Abenteuer aus der Seitenperspektive, in dem ihr euer Volk retten wollt. Dafür müsst ihr die nordische Sagenwelt durchqueren und zahlreiche Kämpfe bestehen.

Rustler: Action-Spiel, das sehr stark von den früheren GTA-Spielen inspiriert wurde.

The Big Con: Krimi-Abenteuer, in dem ihr als 90er-Jahre-Teenie auf eine Diebestour geht.

Monster Harvest: Interessante Mischung aus Farm-Sim und rundenbasierten Monsterkämpfen.

KeyWe: Koop-Puzzlespiel, in dem zwei Kiwi-Vögel im Postamt arbeiten und die Zustellung der Post gewährleisten müssen. Chaos vorprogrammiert!

Beyond Mankind: Action-RPG aus der Ego-Perspektive, das im postapokalyptischen 22. Jahrhundert angesiedelt ist.

Train Life: A Railyway Simulator: In dieser Eisenbahn-Sim übernehmt ihr die Kontrolle über Zugführer und Firmendirektor gleichzeitig.

Don't Touch this Button!: Minimalistisches Puzzle-Spiel, in dem ihr euch durch verschiedene Kammern rätselt, um einen Knopf zu drücken.

Mittwoch, 1. September 2021

Lake: Adventure, in dem ihr die junge Frau Meredith spielt, die als Postbotin in einer verschlafenen Kleinstadt interessante Menschen kennenlernt.

Cookie Clicker: Einstiges Internet-Phänomen, das nun als Remaster-Version auch auf Steam erscheint.

GRIT: Battle Royale im Wilden Westen - inklusive Kampf zu Pferde und Duellen.

Rogue Spirit: 3D-Roguelite mit leichten Stealth-Elementen, in dem ihr Besitz von euren Gegnern ergreifen und deren Fähigkeiten nutzen könnt.

Donnerstag, 2. September 2021

Bravely Default II: Sequel zum JRPG von 2012, in dem ihr einen Trupp von Abenteurern auf der Suche nach magischen Kristallen begleitet und taktische Rundenkämpfe bestreitet.

WRC 10 FIA World Rally Championship: 2021er-Ausgabe der Offroad-Rennsimulation mit offizieller Lizenz der FIA WRC.

Freitag, 3. September 2021

Golf Club Wasteland: Arcade-Golfspiel, in dem ihr euch auf einer zerstörten Erde dem Golfspielen widmet.

Ist bei all den Neuerscheinungen ein Titel für euch dabei, und wenn ja, weshalb freut ihr euch auf das Spiel? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!