Rage 2 erscheint zwar erst 2019 und kann daher nicht für die Game Awards 2018 nominiert sein, trotzdem wird der Shooter anwesend sein. Denn wie die Entwickler ankündigten, werden sie einen neuer Trailer auf der Bühne präsentieren. So ganz ohne Gewinn möchte man aber wohl nicht nach Hause fahren und hat sich deswegen gleich selbst für einen Game Award nominiert.

We think #RAGE2 is worthy of a few nominations at #TheGameAwards, even if we have to create our own categories… pic.twitter.com/yn19llwZAH