Auf den diesjährigen Game Awards wird auch Obsidian (Kotor 2, Fallout New Vegas) zu Gegend sein und ein neues Projekt ankündigen. Seit gestern Abend läuft auf der offiziellen Webseite der RPG-Entwickler ein entsprechender Countdown herunter. Dieser Teaser deutet auch bereits das Setting des Spiels an: retro-futuristische Science-Fiction.

Schließt man die Countdown-Anzeige, erscheinen gefakte Werbeanzeige, zum Beispiel für »Auntie Cleos« Nahrungs- und Beauty-Produkte sowie für die futuristische Pistole »Spacer's Choice«.

Fans spekulieren jetzt natürlich, was die Hinweise bedeuten könnten. Eine recht naheliegende Erklärung wäre eine Umsetzung des Foundation-Zyklus von Isaac Asimov, der 1942 begann und 1966 mit dem Hugo-Award für die beste Buchreihe aller Zeiten ausgezeichnet wurde. In den verschiedenen Geschichten des einflussreichen Sci-Fi-Autors sind die Spacer die ersten Menschen, die die Erde verlassen und das All erobern.

Es werden 50 Kolonien wie Aurora oder Solaria gegründet, die sich schließlich von der Erde lossagen. Eine große Rolle in den Geschichten der Weltraum-Siedler spielen auch Roboter. Im gleichen Universum spielen auch die Roboter- und Empire-Romane von Asimov.

Im weiteren Verlauf schildern die Foundation-Romane den Untergang eines galaktischen Imperiums und den anschließenden Aufbau einer neuen menschlichen Gesellschaft aus den Trümmern der alten.

Asimov ließ sich vom Zerfall des Römischen Reichs inspirieren und verfrachtete diese Umstände in eine planeten-umspannende Erzählung. Klingt doch einem Stoff für ein Obisidan-Rollenspiel.

Microsoft ist nicht der Publisher

Game-Awards-Moderator Geoff Keighley bestätigte bereits, dass das kommende RPG von Obsidian auf der Preisshow angekündigt und Private Division, eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive, der Publisher sein wird.

Laut Branchen-Insider Jason Schreier wurde der Publishing-Deal mit Take-Two noch vor der Obsidian-Übernahme durch Microsoft unterschrieben. Daher dürfte das RPG noch nicht exklusiv für Microsoft Plattformen erscheinen. Zudem sind die beiden Fallout-Veteranen Tim Cain and Leonard Boyarsky am Spiel beteiligt.

Don't miss the global premiere and announcement of the upcoming RPG by @Obsidian and @PrivateDivision at @TheGameAwards streaming live everywhere next Thursday, December 6 at 9 PM ET / 6 PM PT. #WorldsWillChange pic.twitter.com/LjW8GmdwcB — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2018

Dass die Fallout-Erfinder an einem Rollenspiel für Obsidian arbeiten, wissen wir bereits seit Ende 2017. Damals kündigte das Studio auch an, dass das Projekt auf Lootboxen oder anderen Formen von Mikrotransaktionen verzichten wird.

Obsidian sammelte nicht nur mit Knights of the Old Republic 2 Erfahrungen im Sci-Fi-Bereich. Für Sega hatten sie eine Zeitlang ein Alien-RPG in der Mache. Das Projekt wurde jedoch 2009 eingestellt.