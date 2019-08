Neues Spiel der Don't-Starve-Macher landet direkt in den Steam-Charts

Die Steam-Charts im Juli wurden größtenteils nicht von Spielen, sondern Valves hauseigener VR-Brille Index geprägt. Letzte Woche konnte sich dann PUBG dank seines Survivor Pass sowohl den ersten als auch zweiten Platz angeln und auch diese Woche schafft es nach langer Zeit wieder ein Dauerbrenner auf den Spitzenplatz - GTA 5.

Zudem wurde auf den anderen Plätzen mit ein paar Ausnahmen freudig rotiert. Am spannendsten ist dabei die Platzierung des Indie-Spiels Oxygen Not Included. Das Spiel stammt von Klei Entertainment, das sich in den letzten Jahren mit Mark of the Ninja und vor allem Don't Starve einen Namen gemacht hat. 2017 wurde das Strategie-Spiel bereits für den Early Access veröffentlicht.

Optisch ist der Zeichenstil unverkennbar von anderen Klei-Werken inspiriert, wurde aber mit ein wenig mehr Farbe und Freude ausgestattet als das doch eher düstere Don't Starve. Spielerisch ist das Spiel am ehesten als ein Fallout Shelter im Weltraum zu bezeichnen, angereichert mit etwas Rimworld: Wir errichten eine Kolonie im Inneren eines Asteroiden, müssen die stetig ausbauen und unsere Kolonisten vor äußeren Einflüssen und sich selbst bewahren.

In der unteren Hälfte der Steam-Charts finden sich diese Woche einige altbekannte Triple-A-Titel. Total War: Three Kingdoms meldet sich zurück, bei dem der Release des neuen DLCs Eight Princes kurz bevor steht. Außerdem ist auch Bethesda wieder vertreten. Dieses Mal aber nur mit den Crown Packs für The Elder Scrolls Online, die Währung für den Ingame-Shop beinhalten.

Die Steam-Verkaufscharts (29. Juli bis 4. August 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.