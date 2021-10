Patch 1.0.1 und damit das erste Update für New World steht in den Startlöchern. Diejenigen von euch, die es schon geschafft haben, sich einen Platz auf den übervollen Servern zu erkämpfen, dürfen sich auf eine Reihe Bug-Fixes und weitere Anpassungen freuen.

Schlechte Nachrichten gibt’s leider auch von der Serverfront: Das Update bringt noch nicht die angekündigten Charakter-Transfers und größere Serverkapazitäten. Daran arbeiten die Entwickler laut dem offiziellen Blogpost weiterhin - zumindest die kostenlosen Transfers sollen immerhin noch in der Woche vom 6. Oktober erscheinen.

Hier bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, was den Serverstatus von New World betrifft:

Wann erscheint das Update? Ihr könnt den Patch ab dem 6. Oktober 2021 um 12 Uhr mittags herunterladen.

Bessere Performance: Im Kriegs-Modus sollte New World jetzt flüssiger laufen, nachdem die Projektile von Türmen anders berechnet werden (nicht mehr als physikalische Objekte).

Gegen AFK-ler und volle Server: Spieler erhalten jetzt schneller eine Warnung, wenn sie als AFK auf einem Server erkannt werden. Sie werden auch fünf Minuten schneller aus dem Spiel geworfen, wenn sie den Hinweis ignorieren. Da es schwer sein kann, auf einen Server zu kommen, hatten zuletzt einige Spieler versucht, auch dann im Spiel zu bleiben, wenn sie gerade gar nicht zocken. Das verschlimmert natürlich das Problem der Überbevölkerung.

Keine Unfälle in der Warteschlange mehr: Bevor ihr die Warteschlange eines Servers verlässt, fragt euch das Spiel jetzt nochmal ausdrücklich, ob ihr das wirklich wollt. Offenbar häuften sich die Beschwerden, dass Leute versehentlich auf Verlassen klicken.

Die restlichen Patch Notes bestehen aus Fehlerbehebungen und kleinen Anpassungen, vor allem bei bestimmten Quests.

