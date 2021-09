New World: Serverprobleme zum Launch, was ist der aktuelle Stand?

New World ist heute offiziell an den Start gegangen, und tausende Spieler streifen glückselig durch die virtuellen Weiten des neuen Abenteuerspielplatzes - zumindest in der Theorie. Praktisch gestaltet sich die Situation derzeit leider anders, denn die meisten Käufer kommen derzeit nicht mal ins Spiel rein, sondern stecken in der Warteschlange.

Die Server sind derzeit überlastet. Ein Satz, den man bei vielen Online-Spielen am Tag der Veröffentlichung hört, und New World bildet da leider keine Ausnahme.

Immer aktuell: Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden, was die Server-Situation in New World angeht. Wenn ihr euch also auf Platz 4387 in der Warteschlange befindet, könnt ihr euch hier die Zeit vertreiben.

Wollt ihr die ungeliebte Wartezeit nutzen, um euch schon mal optimal auf euer Abenteuer vorzubereiten? Dann empfehlen wir euch einen Blick in unsere umfangreiche Übersicht mit allen Infos zu New World:

203 15 Mehr zum Thema New World: Alles zu Gameplay, Story und PvP

New World Launch: Wie ist die derzeitige Situation?

Update - 10:25 Uhr: Alle EU-Server werden um 10:30 Uhr neu gestartet! Die einzigen Ausnahmen stellen die Server Baltia, Tanje, Amenti, Ravenal, Utgard, Albraca, Hellheim und Hades dar. Das gaben die Entwickler soeben im offiziellen Forum bekannt. Man rechnet mit einer Ausfallzeit von etwa 15 Minuten.

Update - 10 Uhr: Wie die Entwickler via Twitter bekanntgaben, wurde die Twitch-Integration im Spiel vorerst deaktiviert, da man auf Probleme gestoßen sei - ob die mit der Serverauslastung zusammenhängen, ist unklar.

Mehr und mehr Spieler beschweren sich darüber, dass Server ohne Vorwarnung in den Wartungsmodus gesetzt werden und sie plötzlich aus der Warteschlange flogen, nachdem sie schon lange Zeit ausgeharrt hatten.

Ursprüngliche Meldung: Wer New World spielen möchte, braucht momentan einiges an Geduld. Die Warteschlangen sind im vierstelligen Bereich, auf dem Server Utgard konnte man kurzzeitig sogar die 10.000-Marke knacken. Ungeduldigen bleibt daher nur, virtuelles Sitzfleisch zu beweisen und einem der Streams auf Twitch beizuwohnen. Einige Streamer haben ihren Weg ins Spiel bereits gefunden und können loslegen - ein bevorzugendes Whitelisting soll es übrigens nicht gegeben haben.

Einige Server haben bereits zeitweise unter dem Ansturm kapituliert und ihren Dienst zumindest kurzzeitig komplett eingestellt, etwa Utgard, Albraca und Learad. Die Situation wird sich wohl erst bessern, wenn die Serverkapazitäten ausgebaut werden. Den aktuellen Serverstatus könnt ihr hier einsehen.

Wie lange muss ich ungefähr warten? Wenn ihr euch auch in der Warteschlange befindet, interessiert euch wohl vor allem, wie lange ihr ungefähr noch ausharren müsst. Eine präzise Umrechnung der Warteschlangenposition in die benötigte Wartezeit gibt es zwar nicht, aber wir versuchen, euch zumindest eine grobe Richtung zu geben:

Ein Spieler berichtete, dass er von Position 7200 bis 6600 ziemlich genau 30 Minuten gebraucht hat. Das ergäbe demnach etwa 20 Plätze pro Minute. Das ist aber wie gesagt nur ein Richtwert, der auch davon abhängig ist, was die Techniker im Hintergrund an den Servern machen.

So reagieren die Spieler

Keine Überraschung: Viele Spieler sind genervt von den Server-Problemen, auch wenn man es angesichts der Erfahrungen mit früheren Online-Spielen bereits erahnen konnte. So wurde in den sozialen Medien bereits häufiger der Vergleich zu Blizzard gezogen - immerhin ist der US-Entwickler beinahe schon berühmt für seine technisch stockenden Veröffentlichungen. Wer kennt nicht noch den berühmten Error 37 von Diablo 3?

Der Twitter-User astropunk fasst die derzeitige Situation für die meisten Spieler mit einem GIF treffend zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Unsere Starthilfe in euer neues Abenteuer

Auch, wenn die Wartezeit nervig für euch ist - sie wird ein Ende haben. Bis es so weit ist, haben wir ein paar Lesetipps für euch. Dank unserer Guides könnt ihr das Beste aus eurem Einstieg in die neue Welt herausholen:

Übrigens müsst ihr euch nicht allein in das Abenteuer stürzen. Im Rahmen der Beta-Phasen haben sich auch in Deutschland bereits einige Gilden gegründet, um gemeinsam noch mehr Spaß zu haben. Wir haben euch eine Übersicht der deutsprachigen Gilden aus unserer GameStar-Community zusammengestellt.

Welche Position in der Warteschlange habt ihr derzeit? Und wie lange wartet ihr bereits darauf, endlich loslegen zu können? Schreibt es uns in die Kommentare!