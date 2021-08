New World kündigt überraschend Open Beta für September an

Nach der überraschenden Verschiebung von New World um einen Monat auf Ende September gibt es großartige Neuigkeiten für alle, die sich das MMO von Amazon anschauen möchten: Vor dem Release am 28. September 2021 wird es eine Open Beta geben.

Alle Infos zur Open Beta von New World

Wann findet die Open Beta statt?

Die Open Beta läuft vom 9. bis zum 12. September 2021. Genaue Uhrzeiten zum Start und Ende gibt es aktuell nicht. Sobald uns diese Vorliege, reichen wir sie euch nach.

Kann jeder die Open Beta spielen?

Ja, die Open Beta kann jeder spielen. Ihr benötigt dafür keinen Beta Key, sondern ladet euch den Launcher von New World herunter und startet dort das Spiel.

Gibt es neue Inhalte in der Open Beta?

Nein. Sämtliche Inhalte aus der Closed Beta werden auch in der Open Beta verfügbar sein. Im Interview mit MeinMMO hat Game Director Scot Lane von den geplanten Änderungen am MMO gesprochen.

Zwar sind zahlreiche Änderungen nach Release geplant, zur Open Beta wurde sich aber vorwiegend auf die Behebung von Problemen mit der Warteschlange und Exploits.

Wie groß wird die New World Open Beta?

In der Open Beta werdet ihr alle Inhalte aus der vergangenen Closed Beta spielen können. Ihr könnt also alle Dungeons erkunden und PvP erleben. Auch das Erreichen des Max-Levels ist somit möglich.

Mehr Infos und Guides zu New World

Über eine Million Spieler: Laut Amazon Games nahmen über eine Million Spielerinnen und Spieler an der Beta teil. Dadurch war es nach eigenen Angaben einer der meistgeschauten Spiele auf Twitch, sowie eines der meistgespielten auf Steam.

Einen Eindruck von New World bekommt ihr in unserem Video zur Beta. Dort erfahrt ihr auch, warum es uns beim Anspielen überrascht hat:

Werdet ihr in die Open Beta reinschauen? Und was haltet ihr von der Ankündigung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!