Wie am aktuellen Spieleransturm bei Steam unschwer zu erkennen ist, stürzen sich viele gerade in die Closed Beta von New World. Da Crafting eine wichtige Rolle spielt, wollen viele nicht nur schnell leveln oder guten Loot finden, sondern auch bei den Ressourcen aufstocken.

Möglichst schnell geht das mit einer von Reddit-Nutzer aTo gebauten interaktiven Map, die Rohstoffe, Monster, Lore-Schnipsel oder auch NPCs komfortabel für euch im Browser und dank Mobile UI auch auf dem Handy gut lesbar anzeigt. Allerdings kann es bei vielen Symbolen aktuell noch zu kleineren Lags kommen.

Schneller Craften dank Resource Map

Über eigene Filter und selbst gesetzte Zielpunkte könnt ihr die Karte zudem personalisieren und an eure Bedürfnisse anpassen. Braucht ihr ein bestimmtes Erz, eine Pflanze oder auch ein Tier, lässt sich die Map entsprechend einrichten. Komplett vollständig ist sie noch nicht, der Macher arbeitet aber weiter fleißig daran.

Alternativ bietet diese Fan-Map ebenfalls einen guten Überblick zu den Ressourcen im MMO, aus denen ihr euch selbst Ausrüstung herstellen könnt. Das Crafting soll laut Entwickler das ganze Spiel über relevant bleiben und später sogar mit Endgame-Loot mithalten können.

Wie spielt sich New World?

Wir haben New World vor der Beta bereits ausführlich gespielt und halten unsere Eindrücke in der Preview fest. Das MMO hat sich deutlich verbessert, eignet sich aber längst nicht für jeden Spielertypen:

62 24 Mehr zum Thema New World: Wer Spaß mit dem MMO haben wird

Gerade die eintönigen Quests machen uns momentan noch Sorgen. Über einen kleinen Rollenspiel-Trick machen sie aber zumindest anfangs deutlich mehr Spaß als befürchtet.