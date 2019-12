Im Rahmen der Game Awards 2019 wurden neue Informationen zum Kolonial-MMO New World verraten. So stehen unter anderem der Release-Zeitraum, eine Beta-Phase und die Preise fest.

Außerdem zeigt ein neuer Trailer, wie stark sich der Fokus des Spiels in Richtung Fantasy-Rollenspiel verschoben hat. Hier sind die wichtigsten Eckdaten:

Wann ist Release? Im Mai 2020

Im Mai 2020 Auf welchen Plattformen? Steam

Steam Preis: Was kostet New World? 40 Euro (Standard), 50 Euro (Deluxe)

40 Euro (Standard), 50 Euro (Deluxe) Gibt es eine Beta? Ja, eine Beta ist für April 2020 geplant.

Neuer Trailer zeigt mehr Fantasy

Ein neuer Trailer zeigt, wie stark sich das MMO inzwischen von seinem ursprünglichen Stil der Kolonialzeit des 16. und 17. Jahrhunderts entfernt hat. Den Bildern nach zu urteilen, rückt Amazon Game Studios klassische Fantasy-Elemente in den Vordergrund. Wir sehen aus Wurzeln bestehende Tierwesen, einen Hirsch, riesenhafte Monster, Ritter mit glühend roten Augen und jede Menge Magie:

Worum geht es in New World?

In New World gehen wir als Siedler auf die Insel Aeternum, um der Unsterblichkeit nachzujagen. Dafür schließen wir uns in Spielergruppen zusammen und entwickelt unseren Charakter weiter, indem wir gegen die Legionen der Verderbten kämpfen.

Diese Gegner bestehen aus ehemaligen Siedlern und sagenumwobenen Bestien, die durch die dunklen Mächte auf Aeternum korrumpiert wurden. Nebenbei versuchen wir, dem Ursprung für die Verderbtheit auf die Schliche zu kommen.

Kein Survivalspiel mehr

New World sollte neben Rollenspiel- auch Survival-Elemente enthalten. Diese wurden aber gänzlich über Bord geworfen, wie die Entwickler gegenüber MeinMMO erklärten. So liegt der Fokus von New World nun nicht mehr auf Survival und PvP, sondern stärker auf PvE-Gameplay.

PvP soll weiterhin möglich sein, allerdings nicht mehr obligatorisch: Vielmehr haben wir nun die Option, ob wir gegen andere Spieler kämpfen oder lieber gegen KI-Gegner antreten möchten. Weitere Open-World-Aspekte wie Quest-NPCs und Waffen-Skilltrees unterstreichen zudem den MMO-Aspekt.

Hinzu kommen drei Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Außerdem lassen sich groß angelegten Massenschlachten ausfechten - wahlweise im PvP oder kooperativ gegen computergesteuerte NPCs. Hier könnt ihr einige neue Screenshots von New World anschauen:

New World - Screenshots ansehen

Offizielle Systemanforderungen

Neben den neuen Infos und dem Trailer, gibt es jetzt auch offizielle Angaben zu den Systemvoraussetzungen von New World. Die sehen wie folgt aus:

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 8/Windows® 10 64-Bit

Prozessor: Core i5-2400/AMD-CPU mit 4 physischen Kernen und 3 Ghz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: GeForce GTX 670 2GB/Radeon R9 280 oder besser

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer

Empfohlen: