New World: Ab März könnt ihr endlich die Story zu Ende spielen

Es war schon mehr als ein wenig enttäuschend, als man nach Wochen des Abenteuerns im finalen Gebiet angelangt war und die Hauptgeschichte von New World unvermittelt mit einem »Komm bitte später wieder« endete.

Das soll sich nun ändern: Am Ende des aktuellen Entwicklervideos deutet Game Director Scott Lane an, dass mit dem Inhaltsupdate im März auch endlich die Geschichte weitergeführt werden soll. Es scheint, als stünde der große Showdown am Bruchberg kurz bevor.

Wer sich das 50-minütige Video selbst genehmigen möchte, findet es auf dem entsprechenden YouTube-Kanal:

Februar-Patch nimmt sich über 700 Problemen an

Der Großteil des Videos beschreibt zunächst das heiß erwartete Februar-Update, das unter anderem folgende Verbesserungen mit sich bringt:

Kämpfe sollen dank überarbeiteter Animationen künftig besser von der Hand gehen

künftig besser von der Hand gehen Der PvP-Modus Außenpostensturm erhält neue Belohnungen

Das Leveln und Endgame sollen deutlich weniger grind-lastig werden

werden Der Reisen-Cooldown wird halbiert und die Azoth-Kosten auf 20 gesetzt. Der Gewichtsmalus entfällt komplett

komplett Quests ab Stufe 10 geben 50 Prozent mehr Erfahrung

Die Steuerlast in Städten wird dauerhaft gesenkt, Kompanien erhalten als Ausgleich das fünffache der tatsächlich gezahlten Beträge

Das Steigern eures Kompetenz-Wertes durch Gips wird erleichtert und einmal am Tag dürft ihr euch Gips vom Fraktionshändler kaufen.

Insgesamt beinhaltet das Update 350 kleine und 225 große Anpassungen

Donnerbüchse und Story-Finale kommen im März

Im späteren Verlauf des Gesprächs erwähnt der Entwickler die für März 2022 geplante Roadmap, und lässt es sich nicht nehmen, kurz Bezug auf den Inhalt des März-Updates zu nehmen. So soll es nach dem Unheilsstulpen vom November endlich die nächste neue Waffe geben: die Donnerbüchse.

Laut früheren Aussagen handelt es sich bei dieser Schusswaffe um eine mobilere Alternative zur Muskete. Sie sei für kurze bis mittlere Distanz ausgelegt und würde schnelle, explosivartige Schüsse abgeben. Über ihren Fähigkeitenbaum gibt es dagegen noch keine gesicherten Informationen.

Ebenfalls im März soll die Haupthandlung endlich ihren Abschluss finden. Ob das große Finale der bisherigen Handlung wieder mit Kommandant Thorpe zu tun hat ist noch unklar. Darauf wies aber seine Anwesenheit in der Kathedrale hinter dem finalen Elite-Gebiet in Bruchberg hin.

Da das Februar-Update zum Zeitpunkt dieses Artikels noch auf sich warten lässt und unter Umständen erst Anfang März erscheint, dürfte die Story-Reise frühstens Ende März oder Anfang April weitergehen.

Spielt ihr New World noch oder habt vor euren Charakter für den finalen Storyakt wieder zu entstauben? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!