New World hat ein Problem mit der Unsterblichkeit. Und das hat ausnahmsweise nichts mit dem geheimnisvollen Material Azoth zu tun: Im Moment geht ein schwerer Exploit vielen Spielern auf die Nerven, der Charaktere unverwundbar macht und damit das Balancing im PvP-Krieg komplett über den Haufen wirft. Entwickler Amazon Game Studios kennt den Fehler, kann aber noch kein Datum für einen Fix festlegen.

Was ist das für ein Exploit?

Wir geben hier natürlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Bug reproduzieren kann. Stattdessen erklären wir einfach kurz, worum es geht und was Amazon dazu sagt.

Unverwundbar durch Exploit: Wie zahlreiche Spieler im offiziellen New-World-Forum melden, wird der Exploit vor allem im Fraktionskrieg ausgenutzt. Charaktere können sich dadurch unbegrenzt lange unverwundbar machen und damit einen Punkt belagern, ohne dass die Gegner etwas dagegen tun können. Man kann sich zwar währenddessen nicht bewegen, aber trotzdem sorgt der Exploit für massive unfaire Vorteile. Hier hat ein Spieler das Ganze aufgenommen, um es bei Amazon zu melden:

Was sagen die Entwickler? Ein Community Manager von New World hat sich bereits geäußert: Das Team wisse von dem Fehler und arbeite aktuell daran. Allerdings gab es keinerlei Angaben, wie und wann der Exploit aus der Welt geschafft werden soll.

Was sagen die Spieler? Viele sind natürlich schwer genervt davon, dass so ein Exploit möglich ist. Auf vielen Servern soll er schon massiv genutzt werden, daher fordern einige, dass Kriege erstmal pausiert werden, bis das Problem gelöst ist. Frustrierend ist für viele auch, dass die unfair eroberten Gebiete jetzt in der Hand von anderen Fraktionen sind.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und geben Bescheid, sobald es Neuigkeiten zum Exploit gibt – oder eine Lösung in Sicht ist. Zur Zeit sind auch die heiß erwarteten Charakter-Transfers noch in Arbeit, die sich inzwischen schon mehrmals verzögert haben. Falls ihr euch in der Zwischenzeit nach einem anderen MMO umschaut, hilft euch unser großer Vergleich garantiert weiter:

Seid ihr dem Exploit schon in freier Wildbahn begegnet? Wartet ihr lieber erstmal ab, bis er behoben ist, oder stürzt ihr euch unbeirrt weiter in den Fraktions-Krieg?