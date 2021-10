New World: Patch 1.0.3 bringt das meistgewünschte Feature

Mit dem neuen Patch 1.0.3 greift Amazon die größten Probleme von New World an: Am 20. Oktober 2021 sollen endlich die Server-Transfers kommen, ein fieser Unverwundbarkeits-Glitch wird behoben und jede Menge kleinerer Bugs werden ausgeräuchert. Wir haben Infos und Patch Notes für euch.

Wann erscheint der Patch? Am 20. Oktober 2021 werden die Server bis ungefähr 12 Uhr (mittags) heruntergefahren, um das Update aufzuspielen. Sobald sie wieder online gehen, ist der Patch mit all seinen Änderungen da.

Die wichtigste Änderung: Server-Transfers

Seit dem Release warten Spieler sehnsüchtig auf die Möglichkeit, von einem Server zum nächsten umzuziehen. Amazon hatte das Feature früh angekündigt, dann aber mehrmals verschoben – jetzt soll es aber wirklich so weit sein. Damit soll vor allem die Überbevölkerung in einigen Welten geregelt werden, aber natürlich könnt ihr die Gelegenheit auch nutzen und dorthin wandern, wo eure Freunde spielen.

Nachdem Patch 1.0.3 live geht, solltet ihr in eurem Inventar automatisch einen Token für den Server-Transfer finden, den ihr dann einlösen könnt, wie ihr wollt. Aber Achtung, ihr könnt wahrscheinlich nur einmal kostenlos wechseln! Alle Infos zu den Regeln des Server-Transfers findet ihr hier:

Weitere wichtige Änderungen in 1.0.3

Bugs: Ein Unverwundbarkeits-Glitch hatte im PvP für Chaos gesorgt – er wurde laut Entwicklern jetzt schon via Hotfix behoben. Damit sollte es im Fraktionskrieg wieder einigermaßen fair zugehen. Weitere Fehler betrafen vor allem die Welt, die Arena-Schlüssel und hochrangige Azoth-Stäbe.

Ein Titel für alle: Weil ihr so tapfer während der epischen Wartezeiten durchgehalten habt (Amazon drückt das selbst genau so aus), bekommt ihr alle den Titel »Stoisch« verliehen. Ihr könnt ihn im Charakter-Menü unter Biografie ausrüsten, dann wird er neben eurem Namen angezeigt. Und weil ihr inzwischen ja geübt im Warten seid, gibt’s das passende Rumsteh-Emote auch kostenlos für alle.

Ihr sucht Tipps für New World? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir verraten euch alles über Handwerksberufe, Housing, wichtige Ressourcen, Klassen-Builds und so weiter. Schaut gerne mal in unserer großen Guide-Sammlung vorbei:

Die Patchnotizen und alle Infos zum Update findet ihr auch hier auf der offiziellen Webseite von New World.

Allgemein

Letzte Teile des Serverübertragungsrahmenwerks implementiert.

Verbesserungen an der Weltauswahl-Benutzeroberfläche hinzugefügt.

Klarere Mitteilungstexte zu Informationen hinzugefügt, wenn ein Spieler aufgrund von AFK oder durch Easy Anti-Cheat vom Spiel getrennt wird.

Klarere Mitteilungstexte zu Informationen hinzugefügt, wenn mehrere Rabatte wie Gebietsrufe und Fraktionsnachlässe auf Grundsteuern vorhanden sind.

Implementierung von Back-End-Änderungen, um das Team bei der Untersuchung von Problemen mit der Client-Leistung im Krieg zu unterstützen.

Respawn-Timer bei Bootsmann Ambrose und verschiedenen anderen Elite-Gegnern in der Welt angepasst.

In den Untiefen müssen die Spieler jetzt in der Arena sein, um Thorpe Schaden zufügen zu können.

Ab sofort erscheint eine Fehlermeldung, wenn Spieler versuchen, im Handelsposten ihre eigenen Gegenstände zu kaufen.

Truhen-/Beute-Änderung aus dem Update 1.0.2 zurückgenommen, durch das zu viele Veredelungsreagenzien in Truhen gefunden wurden.

Die Lautstärke auf dem Begrüßungsbildschirm von Amazon Games angepasst.

Rüstung ab sofort ist auf 1 Fähigkeitseffekt pro Teil begrenzt.

Allgemeine Leistungsverbesserungen für visuelle Artefakte und Grafikeinstellungen hinzugefügt.

Farbstoffe werden beim Handeln ab sofort von Gegenständen entfernt. Hierzu erscheint eine Warnmeldung im Spiel.

Der Timer für „Zeit zur Kriegserklärung“ wird jetzt auch visuell angehalten, um zu verdeutlichen, wenn eine Invasion unmittelbar bevorsteht, aber die Zeit noch nicht festgelegt wurde. Nach Invasionen bleibt das Gebiet im Konfliktstatus und es kann weiterhin der Krieg erklärt werden.

Fehlerbehebungen

Allgemeine Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler mit den R4- und R5-Azoth-Stäben behoben: Nähert euch jetzt den Portalen hoher Stufen!

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Mitteilung zum Verwerfen eines Ereignisses bestehen blieb.

Es wurde ein Fehler bei der Behausungsbenutzeroberfläche behoben. Die Benutzeroberfläche zeigt nun korrekt an, dass die Grundsteuern dem vollen Preis des Hauses unterliegen und nicht durch den Erstkäuferrabatt beeinflusst wird.

Es wurde ein Fehler mit Spawning in der Anfangsphase des Spiels behoben. Der Wachturm-Respawnpunkt wird durch die Siedlung ersetzt, nachdem diese entdeckt wurde. Der Respawn für Spieler erfolgt jetzt nicht mehr fälschlicherweise an einem Wachturm, nachdem sie einen Respawn in einer Siedlung gewählt haben.

Es wurden verschiedene Übersetzungsprobleme im Spiel berichtigt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den nicht alle Gegenstände für Stadtprojekte verbraucht wurden, nachdem die Mission abgeschlossen war.

Es wurde ein Login-Fehler behoben, der verhinderte, dass Spieler Zugriff auf ihren Charakter hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Arena-Schlüssel nicht wie beabsichtigt als Beute erschienen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Runenbär-Rüstung im Krieg nicht korrekt gefärbt war.

Es wurde ein Fehler bei der Haustierplatzierung behoben. Haustiere, die in einem ansonsten leeren Haus platziert werden, bleiben jetzt dort, auch wenn der Spieler ausloggt, anstatt wieder ins Spielerinventar zurückzukehren.

Server in AP Southeast zeigen jetzt die korrekte Zeitzone im Spiel an.

Es wurde ein Fehler mit Titeln behoben: Spielertitel und Erfolge erscheinen jetzt wie beabsichtigt und der Erfolgsreiter wird korrekt aktualisiert, wenn ein neuer Erfolg verdient wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Kompanieeinladungen nach dem Ablehnen/Annehmen bestehen blieben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Rajah-Spawns immer weiter gestapelt wurden – nur eine Großkatze jeweils, bitte!

Spekulative Fehlerbehebungen

Die unten aufgeführten Fehlerbehebungen sind aktuell geplante Fehlerbehebungen und Maßnahmen. Das Ziel ist es, diese Änderungen demnächst vollständig zu veröffentlichen und zu schauen, ob weiterhin Probleme bestehen, damit weiter daran gearbeitet und sie gegebenenfalls in einem zukünftigen Update behoben werden können.