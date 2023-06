Auf der NextSim von Aerosoft wurden 11 neue Simulationen angekündigt.

Einmal im Jahr findet die NextSim von Aerosoft statt, bei der neue Simulationen, Add-Ons und DLCs vorgestellt werden. Außerdem gibt es Updates zu bereits bekannten Titeln. Wir waren vor Ort und geben euch einen Einblick über die neuen Ankündigungen.

Die NextSim von Aerosoft findet bereits zum vierten Mal statt und dreht sich - wie der Name erahnen lässt - um kommende Simulationstitel des deutschen Publishers.

Wir fassen für euch die einzelnen Titel vom Livestream auf YouTube zusammen und stellen euch die spannendsten Ankündigungen vor.

Medical Shift (Arbeitstitel)

0:57 Medical Shift: Erstes Gameplay der Notaufnahme Simulation

Der Alltag in einer Notaufnahme kann sehr hektisch sein. In der Berufssimulation schlüpft ihr in die Rolle eines Arztes, der im Krankenhaus arbeitet. Eure Aufgabe ist es, Diagnosen zu stellen und den Patienten zu behandeln.

Der Fokus soll dabei auf der inneren Medizin liegen. Also Herzinfarkte, Knochenbrüche und ähnliche Krankheitsbilder. Invasive Eingriffe, etwa abgetrennte Gliedmaßen, sollen nicht im Vordergrund stehen. Die Simulation soll einen möglichst realistischen Einblick in den Alltag in der Notaufnahme geben.

Die Entwickler von ThreeDee haben durchaus Erfahrung im Bereich der medizinischen Simulationen. In der Vergangenheit hat das Studio bereits VR-Trainingsanwendungen für angehende Ärzte entwickelt. Mit Medical Shift wollen sie nun eine größere Zielgruppe ansprechen. Medical Shift ist aktuell ein Prototyp und befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Erscheinen soll die Simulation Ende 2024 für PC. Eine Umsetzung auf Konsolen wurde bisher noch nicht bestätigt.

Autobahn Polizei Simulator 3: Offroad DLC

0:35 Der Autobahn Polizei Simulator 3 hat den wohl eigenartigsten Trailer seit langem veröffentlicht

Der Autobahn Polizei Simulator 3 erschien im letzten Jahr und erhält bald tierische Unterstützung. Nach dem eher mäßigen Launch mit vielen Bugs und Problemen hat sich das Team von Z-Software auf Verbesserungen fokussiert.

Mit dem neuen DLC kommt ein Polizeihund ins Spiel und es gibt neue Story-Missionen, bei denen ihr Hinweise untersuchen müsst und Verdächtige verfolgt. Außerdem gibt es ein neues Polizeiauto, mit dem ihr auch im Gelände unterwegs seid. Mit dem neuen DLC vergrößert sich außerdem die Karte vom Autobahn Polizei Simulator 3.

Die Kartenerweiterung wird auch für Spieler ohne DLC kostenlos verfügbar sein. Der Release ist aktuell zum Ende des Sommers 2023 geplant und soll auf allen Plattformen gleichzeitig erscheinen.

SubwaySim Hamburg DLC

0:35 SubwaySim Hamburg: Mit Unreal Engine 5 will die Hochbahn-Simulation optisch beeindrucken

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit ist SubwaySim: Hamburg am 16. Mai 2023 erschienen. Der Launch war durchwachsen und es gab viel Feedback aus der Community. Das Team von HR Innoways arbeitet bereits an Verbesserungen und neuen Features.

Als nächstes großes Feature wurde die Akku-Lok AL 1 angekündigt, mit der ihr in eigenen Szenarien verschiedene Missionen durchführen könnt. Etwa die Überführung von DT5-Zügen zum Betriebsbahnhof, der ebenfalls bald Einzug in die Simulation finden soll.

Ebenso wurde eine Konsolenportierung vom SubwaySim Hamburg angekündigt. Die Entwickler wollen die Simulation für PlayStation 5 und Xbox Series X/S anbieten und planen einen Release für das nächste Jahr. Weitere Ankündigungen soll es auf der Gamescom geben. Wie es scheint, soll es dann auch neue Strecken geben.

Mehr zum Thema Ich habe 30 Jahre in Hamburg gelebt und getestet, ob SubwaySim die Stadt realistisch simuliert von Florian Franck

Straßenmeister-Simulator 2

14:59 Straßenmeister-Simulator 2: Frühes Gameplay von der NextSim 23

Seit wenigen Wochen befindet sich der zweite Teil der Straßenmeisterei-Simulation von Caipirinha Games in der Entwicklung. Das Team fokussiert sich dabei auf die Umsetzung der Wünsche aus der Community.

Es wird eine neue Karte geben, mehr Fahrzeuge und auch der Winterdienst soll Einzug in die Simulation erhalten. Ein weiteres Feature soll der Tag- und Nachtwechsel sein, den es im Vorgänger bisher nicht gab. Dadurch soll es noch mehr Abwechslung bei den Aufgaben geben. Im Winter räumt ihr etwa Schnee und im Sommer stutzt ihr abhängende Äste und kümmert euch um die Instandhaltung der Straßen.

Die Entwickler arbeiten außerdem am Missionsdesign, damit es nicht mehr allzu linear abläuft. Neben den regulären Tätigkeiten ist auch der Bau einer kleinen Umgehungsstraße geplant. Straßenmeister-Simulator 2 wird in der Unreal Engine 5 umgesetzt und soll 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Heavy Cargo - der Schwertransport-Simulator

6:37 Heavy Cargo - der Schwertransport-Simulator: Fast sieben Minuten Gameplay von der NextSim 23

Im letzten Jahr wurde Heavy Cargo bereits angekündigt. Das Team von Toxtronyx hat im letzten Jahr den Fuhrpark und die Beladung erweitert und neue Assets in die Simulation gebracht. Ihr bewegt bis zu 250 Tonnen schwere Last durch eine abwechslungsreiche Open World. Dabei soll jede Fahrzeug- und Beladungskombination in den jeweiligen Missionen einzigartig sein.

Ihr sitzt nicht nur im LKW, sondern verladet die Fracht teilweise auch selbst und fahrt im Transporter mögliche Strecken ab. Ihr spottet dabei die ideale Route und entfernt Verkehrsschilder und Hindernisse, durch die euer Schwertransport sonst aufgehalten werden würde.

Heavy Cargo - der Schwertransport-Simulator soll noch 2023 für PC und Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Weitere Ankündigungen

Fernbus Simulator: Mit dem ersten Third-Party-DLC geht es in den hohen Norden nach Dänemark. Eure Tour beginnt nördlich von Flensburg und führt euch über Kolding und Arhus bis nach Alborg. Im Westen startet ihr in Esbjerg bis nach Kopenhagen. Der DLC soll noch im Sommer 2023 erscheinen und etwa 15 Euro betragen.

Mit dem ersten Third-Party-DLC geht es in den hohen Norden nach Dänemark. Eure Tour beginnt nördlich von Flensburg und führt euch über Kolding und Arhus bis nach Alborg. Im Westen startet ihr in Esbjerg bis nach Kopenhagen. Der DLC soll noch im Sommer 2023 erscheinen und etwa 15 Euro betragen. The Bus: Das Team von TML-Studios arbeitet aktuell an der Route 123, welche euch durch Charlottenburg Nord und Siemensstadt führt. Außerdem sind neue Busse und der Multiplayer in der Entwicklung. Zusätzlich wurde ein Third-Party-DLC von Halycon Media angekündigt: The Bus Hamburg City mit der Linie 6 und 17. Der Release ist ebenfalls für 2023 geplant.

Das Team von TML-Studios arbeitet aktuell an der Route 123, welche euch durch Charlottenburg Nord und Siemensstadt führt. Außerdem sind neue Busse und der Multiplayer in der Entwicklung. Zusätzlich wurde ein Third-Party-DLC von Halycon Media angekündigt: mit der Linie 6 und 17. Der Release ist ebenfalls für 2023 geplant. City Driver: Mit dem Release wird es auch ein Deluxe Bundle mit zwei neuen Fahrzeugen geben. Mittlerweile wurde City Driver auf Steam veröffentlicht. In der Simulation fahrt ihr mit verschiedenen Fahrzeugen durch Teile der bayerischen Landeshauptstadt München.

Mit dem Release wird es auch ein Deluxe Bundle mit zwei neuen Fahrzeugen geben. Mittlerweile wurde City Driver auf Steam veröffentlicht. In der Simulation fahrt ihr mit verschiedenen Fahrzeugen durch Teile der bayerischen Landeshauptstadt München. Heavy Duty Challange: Das Truck-Trail-Spiel wird 45 verschiedene Level beinhalten und mit der Five Gate Challenge einen neuen Modus erhalten. Das Spiel soll im dritten Quartal 2023 erscheinen.

Das Truck-Trail-Spiel wird 45 verschiedene Level beinhalten und mit der einen neuen Modus erhalten. Das Spiel soll im dritten Quartal 2023 erscheinen. TramSim: Die Typ-L-H wird für TramSim Wien erscheinen. Außerdem erhalten TramSim Wien und München auch einen Passagiermodus. Erscheinen sollen die Erweiterungen noch im Jahr 2023.

Die Typ-L-H wird für TramSim Wien erscheinen. Außerdem erhalten TramSim Wien und München auch einen Passagiermodus. Erscheinen sollen die Erweiterungen noch im Jahr 2023. Notruf 112: Angriffstrupp: Notruf 112 erhält mit Angriffstrupp eine Portierung für Konsolen. Auch für die Switch wird es eine extra Version geben, bei der ihr als Angriffstrupp der Feuerwehr verschiedene Missionen absolvieren müsst. Um die volle Punktzahl zu erhalten, müsst ihr teilweise auch sekundäre Missionsziele entdecken und Gefahren beseitigen. Dadurch lassen sich Missionen auf verschiedene Arten abschließen.

Zwei geheimnisvolle Ankündigungen

Zum Abschluss der NextSim 23 gab es noch zwei sehr kurze Teaser zu neuen Titeln. Worum es sich dabei handelt ist bisher nicht bekannt.

Im ersten Teaser gab es eine zugefrorene Landschaft mit Schneefall zu sehen. Im zweiten Teaser ist ein amerikanischer Polizist zu sehen, der in einem Fahrzeug der State Trooper sitzt. Weitere Infos zu beiden Titeln gibt es bisher nicht. Es ist gut vorstellbar, dass Aerosoft auf der Gamescom mehr zu beiden Spielen verrät.

Freut ihr euch über die zahlreichen Ankündigungen der NextSim 22? Welcher der vorgestellten Titel hat es euch ganz besonders angetan und warum? Oder lassen euch die vorgestellten Simulationen allesamt kalt? Wir sind uns sicher, dass hier viele von euch geballte Simulations-Expertise vorweisen können, also schreibt uns gerne eure handfeste Meinung in die Kommentare!