Streaming-Star Tyler »Ninja« Blevins ist auf die Loadouts in Call of Duty: Warzone nicht gut zu sprechen. Seiner Meinung nach können diese das Spiel nervig zu spielen machen.

Darum geht's: Im Gegensatz zu anderen Battle-Royale-Spielen wie Fortnite oder Playerunknown's Battleground können die Spieler in Warzone Gegenstände nicht nur an den verschiedenen Loot-Plätzen auf der Karte und bei getöteten Feinden finden, sondern auch an den Shop-Stationen kaufen. Für 6000 Ingame-Dollar, die man im Normalfall relativ einfach beisammen bekommt, könnt ihr euch hier ein komplettes Loadout liefern lassen. Neben voll aufgewerteten Waffen sind hier sogar Perks - also passive Talente, die euch stärker machen - enthalten.

Daran stört sich Ninja: Auf Twitter veröffentlichte Ninja einen Beitrag, in dem er sich über die Möglichkeit, Loadouts zu kaufen, beschwerte:

Unpopular opinion. Custom load outs in war zone = everyone has a thermal sniper and there is so much less variety. Annoying getting sniped by 30 people and being thirsted from 400M away cuz some player has an HDR thermal 16x scope and kills me knocked.