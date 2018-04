Northgard & Iron Harvest im Livestream - Wikinger und Mechs für den Feierabend

Was ist die logische nächste Evolutionsstufe von Wikingerdörfern, die in einer harschen Umwelt uns Überleben kämpfen? Genau, Rauch spuckende Proto-Mechs, die gegen andere Mechs um Überleben kämpfen! So zumindest stellen sich unsere Streamer Thomas und Writing Bull das vor.

Am Donnerstag, 12. April, wollen wir auf unserem Twitch-Kanal ab 18 Uhr zuerst Northgard und dann im Anschluss die Kickstarter-Demo von Iron Harvest zocken. Thomas' Perspektive seht ihr dabei bei uns, die von Writing Bull auf seinem eigenen Kanal, Writing_Bull.

Northgard & Iron Harvest im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 12. April, 18:00 bis 21:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar und bei Writing_Bull

Wer? Thomas, Writing Bull