Auf Steam kommt jetzt ein Militär-Camp-Aufbauspiel raus, das schon im Early Access begeisterte

Wer Rekruten ausbilden will, muss erstmal sein Camp unter Kontrolle bekommen.

Wer von euch träumte schon immer davon, das beste Armeelager der Welt zu bauen? Keiner? Okay, aber One Military Camp ist trotzdem ziemlich spaßig, wenn ihr Aufbauspiele mit Sinn für Humor mögt.

Der Mix aus Basenbau, Management und Wirtschafts-Sim erscheint am 20. Juli 2023 bei Steam und Epic, nachdem es vier Monate im Early Access lief – und darin bereits sehr gute Wertungen gesammelt hat. Aktuell verzeichnet es bei Steam mit 82 Prozent positive Nutzer-Reviews. Auch in unserem Early-Access-Test hat uns der Drill überzeugt.

Was ist One Military Camp?

Die ganze Welt ist von Feinden besetzt... Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Soldaten bevölkertes Camp hört nicht auf, dem Eroberer Widerstand zu leisten. Okay, das Intro haben wir von Asterix geklaut, trifft aber auch erstaunlich gut auf One Military Camp zu. Darin verteidigt ihr den letzten freien Flecken der Welt und wollt alle anderen besetzten Länder wieder befreien. Und ja, ihr könnt eure eigene Hymne auswählen.

Aber keine Sorge, hier geht’s nicht um die Schrecken des Krieges, das Spiel ist fluffig, bunt und zwinkert euch oft mit einem Auge zu. Seht ihr auch hier im Launch-Trailer:

Seit März 2023 war das Spiel schon bei Steam als Early Access verfügbar, seitdem hat sich einiges getan: Ein Sandbox-Modus kam dazu, die Kampagne bekam mehr mögliche Entscheidungen und so weiter.

Die meisten Nutzer-Reviews loben das Spiel, Kritik gibt's an den teils verwirrenden Management-Optionen und den Wartezeiten, von denen sich manche an Browsergames erinnert fühlen.

Zum Release der 1.0-Version gibt’s nochmal ein riesiges und kostenloses Update, das One Military Camp mehr Umfang verleihen soll.

Das ist neu in der Release-Version:

Zwei neue Biome (Sandwüste und Dschungel)

Leaderbords

Twitch-Integration

Balancing- und visuelle Updates

Kommt eine Konsolenversion? One Military Camp erscheint erstmal nur für PC (und Steam Deck), eine Konsolenversion soll irgendwann später angekündigt werden.

Zum PC-Release bekommt ihr eine Woche lang 30 Prozent Rabatt auf One Military Camp (gilt ab 20. Juli bei Steam und Epic). Normalerweise kostet das Aufbauspiel 30 Euro.

Eure Meinung interessiert uns: Steht One Military Camp schon auf eurer Wunschliste, habt ihr es im Early Access gespielt oder bevorzugt ihr eher andere Settings für lustige Aufbauspiele – zum Beispiel Two Point Hospital oder Two Point Campus? Schreibt uns gern in die Kommentare, wie euch das Spiel auf den ersten Blick gefällt.