One Piece: Ein kleines Detail bereitet schon jetzt eine epische Story-Arc vor, die eigentlich noch weit in der Zukunft liegt

Ja, die Strohhut-Piraten verschlägt es im Zuge ihres Abenteuers tatsächlich mal in den Himmel. Bildquelle: Netflix

Zu One Piece gibt es auf Netflix bisher nur eine Staffel, eine zweite wurde gerade erst angekündigt. Trotzdem planen die Macher der Live-Action-Adaption schon weit in die Zukunft: Immerhin sollen mindestens sechs Seasons kommen, im besten Falls sogar 12!

Auf die Zukunft der Strohhut-Piraten bereitet natürlich schon die allererste Staffel vor. Und damit sind jetzt nicht die kaum zu übersehenden Teaser für Schiffsarzt und Elch-Mensch Tony Chopper oder den Marine-Captain Smoker gemeint. Mit einem ganz bestimmten Detail wird bereits der Grundstein für eine Story-Arc gelegt, die frühestens in Staffel 3 oder 4 kommen dürfte.

Ein erster Teaser für die Skypia-Arc

Worum genau es geht? In Folge 5 von One Piece liegt Zorro (Mackenyu) nach seinem Duell mit Dracule Mihawk (Steven John Ward) im Koma und hat mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Damit Zorro nicht stirbt rät der Chefkoch der Baratie Zeff (Craig Fairbrass) den Strohhut-Piraten dazu, den Schwertkämpfer durch das Erzählen von Geschichten im Land der Lebenden zu ankern.

Dabei liest ihm Nami (Emily Rudd) das Märchen von dem Abenteuer Noland vor, der vor 400 Jahren eine ganze Stadt aus Gold entdeckt haben möchte. Davon berichtet Noland der Sage nach auch seinem König, doch als er ihn nach einer anstrengenden und verlustreichen Reise zu der Stadt führen wollte, ist sie auf einmal wie vom Erdboden verschluckt.

Noland ging als Lügner in die Geschichte ein und wurde hingerichtet, obwohl die Stadt aus Gold tatsächlich existierte. Bildquelle: Toei Animation

Daraufhin wird Noland von seinem König als Lügner verurteilt und hingerichtet, während hinter der goldenen Stadt eigentlich ein ganz anderes Geheimnis steckt: Die Stadt mit dem Namen Shandora existiert tatsächlich, doch der gesamte Inselabschnitt wurde durch einen gigantischen Wasserstrahl (dem sogenannten Knock Up Stream ) in den Himmel katapultiert.

Damit wurde Shandora Teil der Himmelsinsel Skypia, wo die Strohhut-Piraten in den Kapiteln 237-302 der Manga-Vorlage landen. Ruffy, Nami, Zorro und Co. werden dabei in einen Bürgerkrieg zwischen den Bewohnern von Skypia hineingezogen: Der brutale und überaus mächtige Gott Enel unterjocht die Bewohner der Himmelsinsel, die sich nun gegen dessen Sekten-Regime zu erheben versuchen.

Das Abenteuer der Strohhut-Piraten ist die dritte große Arc von One Piece nach der East Blue und Alabasta Saga. In der Netflix-Serie könnte die in der dritten oder vierten Staffel aufgearbeitet werden - je nachdem, wie lange sich die Realverfilmung mit den vorangehenden Story-Abschnitten aufhält.

Die Skypia-Arc umfasst im Manga von One Piece insgesamt 66 Kapitel und im Anime 43 Episoden. Bildquelle: Toei Animation

Wie sieht die Zukunft der Netflix-Serie One Piece aus?

Im Moment ist natürlich nicht offiziell bestätigt, dass One Piece überhaupt eine dritte und vierte Staffel bekommt - auch wenn die Verantwortlichen der Netflix-Serie zumindest schon mal damit planen.

Zuletzt wurde aber zumindest schon einmal die zweite Season offiziell bestätigt, die aber trotzdem noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte: Zuerst muss der anhaltende Hollywood-Streik beigelegt werden, danach dauert es noch mindestens ein Jahr bis zu 18 Monate, bis es mit neuen Folgen von One Piece weitergeht.

Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch die erste Staffel von One Piece gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Netflix-Serie um eine zweite Season verlängert wurde oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft der Realverfilmung von One Piece, aber auch dem Manga beziehungsweise dem Anime? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!