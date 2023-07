»Unglaublich und beängstigend«: Erste Reaktionen zu Oppenheimer versprechen ganz großes Kino

Oppenheimer überzeugt zumindest schon mal die Zuschauer, die den neuen Film von Regisseur Christopher Nolan bereits vor Kinostart sehen konnten. Bildquelle: Universal Pictures

Christopher Nolan hat eigentlich so gut wie immer abgeliefert. Memento, Prestige, The Dark Knight, Inception oder Interstellar werden nicht ohne guten Grund zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt. Die Erwartungen an Oppenheimer sind damit natürlich entsprechend hoch.

Doch wenn man ersten Reaktionen zum neuen Kinofilm über den Vater der Atombombe Glauben schenken darf, müssen sich Nolan-Fans keine Sorgen machen. Tatsächlich ist (mal wieder) vom bisher besten Film des Regisseurs die Rede.

Falls ihr euch selbst ein Bild von Oppenheimer und davon, was euch am 20. Juli 2023 im Kino überhaupt erwartet, machen wollt, werft am besten einen Blick in den offiziellen Trailer:

3:08 Christopher Nolan inszeniert die Geschichte vom Vater der Atombombe in Oppenheimer

Was erste Reaktionen über Oppenheimer verraten

Eine Geschichte, die fesselt und verängstigt : Der neue Film von Christopher Nolan dreht sich um den sogenannten Vater der Atombombe Robert J. Oppenheimer (dargestellt von Cillian Murphy), dessen Erfindung Millionen von Menschenleben auslöschen und eine tragende Rolle zum Beenden des Zweiten Weltkriegs spielen sollte.

Entsprechend düster und schwermütig ist natürlich der Film, der sich zu großen Teilen einem der traurigsten Kapitel der Menschheitsgeschichte widmet. Den ersten Reaktionen zufolge ist Handlung von Oppenheimer nicht allzu leicht zu verdauen und gibt ordentlich zu denken. Die Story soll fesseln und dem Zuschauer den Atem rauben . Teilweise wird Oppenheimer sogar als angsteinflößend und verstörend bezeichnet.

Komplex, aber trotzdem zugänglich: Doch keine Sorge, angeblich soll Oppenheimer natürlich ein kompliziertes und anspruchsvolles Thema behandeln, aber den Zuschauer niemals überfordern oder abhängen. Wem Filme wie Tenet also vielleicht ein kleines bisschen zu anstrengend waren, dürfte bei Oppenheimer auf seine Kosten kommen.

Lang, aber niemals zäh: Mit einer stolzen Laufzeit von ganzen drei Stunden ist Oppenheimer nicht einfach mal so weggeguckt. Trotz der beeindruckenden Länge des Films soll die aber wie im Flug an einem vorbeiziehen. Ein Kritiker will Oppenheimer sogar schon zweimal gesehen und sich dabei zu keiner Minute gelangweilt haben.

Durch die Bank starke Performances: Egal ob Robert Downey Jr., Gary Oldman, Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Rami Malek, Alden Ehrenreich, Florence Pugh oder Matt Damon und allen voran natürlich Cillian Murphy - für die Darsteller und deren Performances haben Kritiker bislang nur Lob übrig. Gerade Cillian Murphy soll eine schauspielerische Leistung abliefern, die nach dem Kinobesuch noch lange im Gedächtnis bleibt.

Für die große Leinwand gemacht: Christopher Nolan lebt und liebt das Kino, deswegen dürfen sich Zuschauer offenbar auch bei Oppenheimer auf eine bildgewaltige Erfahrung einstellen, die man im Kino gesehen haben muss. Das geht zumindest aus den ersten Reaktionen zum Film hervor, welche die Cinematographie, das Sounddesign und den fantastischen Score von Ludwig Göransson loben.

Falls ihr euch jetzt selbst mal durchlesen wollt, was genau die ersten Zuschauer von Oppenheimer über den neuen Christopher Nolan-Film zu sagen haben, müsst ihr einfach nur weiterscrollen. Wir haben ein paar der aussagekräftigsten Reaktionen für euch gesammelt:

Was ihr sonst zu Oppenheimer wissen solltet

Oppenheimer startet am 20. Juli 2023 und damit parallel zu Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Kinos. Der Wettkampf zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Filmen ist bereits der Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Diskussionen und zahlreiche Kinos strahlen sogar sogenannte Barbenheimer -Double-Features aus.

Mehr zu Oppenheimer und Barbie haben wir unter den folgenden Links für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr von den ersten Reaktionen zu Oppenheimer? Freut ihr euch auf den neuen Kinofilm von Regisseur Christopher Nolan - oder lässt der euch bisher völlig kalt? Was ist euer Lieblingsfilm des Regisseurs? Welchen Film schaut ihr euch am 20. Juli 2023 zuerst an: Oppenheimer oder Barbie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!