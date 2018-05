Electronic Arts erweitert den Spiele-Aboservice Origin Access diese Woche um neun frische Spiele. Das kündigt der Publisher auf seiner Webseite an. Vor allem für Strategiefans sollte etwas dabei sein. Am 17. Mai stoßen zum bestehenden Katalog die folgenden Titel hinzu:

Mit Kingdom: New Lands, Europa Universalis III Complete, Hearts of Iron III und Victoria I Complete befinden sich gleich vier Strategiespiele unterschiedlicher Machart im Aufgebot. Gonner ist ein Roguelike und mit The Guest und Abzu stehen zwei atmosphärisch dichte Adventures bereit. Für die Rollenspielfreunde runden Tyranny und Knights of Pen and Paper: +1 Edition das Mai-Portfolio ab.

Ein Origins-Abo kostet 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Jahr.

Das sagte Michael Graf zum Start 2016: Hinter Origin Access steckt Kalkül