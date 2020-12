Nächste Woche gibt's zwei Rollenspiel-Meilensteine bei Epic geschenkt

Weihnachten steht vor der Tür und schon nächste Woche gibt's für euch ein richtig feines Geschenk - denn der Epic Games Store packt zwei Kracher aus, die sich jeder Rollenspiel-Fan zumindest mal angesehen haben sollte.

Ab dem 10. Dezember um 17 Uhr gibt es nämlich die beiden CRPG-Meilensteine Pillars of Eternity und Tyranny für eine Woche komplett kostenlos.

Darum geht's in Pillars of Eternity & Tyranny

Sowohl Pillars of Eternity als auch Tyranny stammen von Obsidian Entertainment, die unter anderem auch mit Star Wars: Knights of the Old Republic 2 und Fallout: New Vegas bekannt und bei Rollenspiel-Fans beliebt geworden sind. Auch ihr neuestes Werk The Outer Worlds konnte 2019 als Alternative zu den modernen Fallout-Spielen überzeugen.

Bei den beiden Spielen, die es nächste Woche geschenkt gibt, handelt es sich um sogenannte CRPGs: Klassische Rollenspiele im Stile von Baldur's Gate, Icewind Dale oder Planescape Torment, die eine hohe Komplexität sowie taktische Echtzeit-Kämpfe bieten und sich aus der Iso-Perspektive zeigen. Dazu gibt's natürlich sehr viel Story und Dialoge - unterm Strich also haufenweise Texte.

Pillars of Eternity

Pillars of Eternity spielt in der Fantasy-Welt Eora. Die erinnert an das mittelalterliche Europa und der Spieler schlüpft in die Rolle eines so genannten »Wächters«, der die besondere Fähigkeit besitzt, die vergangenen Leben anderer Seelen zu lesen. Unser Test lobt besonders die tolle Atmosphäre, die vielschichtige und düstere Handlung und das taktisch fordernde Kampfsystem. Womit sich Pillars of Eternity 2015 seine 92 Wertungspunkte verdient hat, könnt ihr hier nochmal komplett nachlesen:

Tyranny

In Tyranny sind Entscheidungen, die ihr während der Story trefft, sogar noch wichtiger: In der von Krieg zerstörten Welt Terratus hat das Böse bereits triumphiert und ihr übernehmt die Rolle eines Dieners des Tyrannen Kyros. Dabei steht euch vollkommen frei, ob ihr die Regeln des bösen Herrschers durchsetzt oder versucht, zum Wohle der Welt zu handeln. Wenn ihr also schon immer mal auf der dunklen Seite stehen wolltet, dann ist Tyranny vielleicht genau das richtige Spiel für euch! Unser Test-Video zum Rollenspiel-Hit seht ihr hier:

Wie bekommt ihr die Gratis-Spiele?

Um die Spiele mitzunehmen, braucht ihr - wie für alle anderen Geschenke des Epic Games Store auch - einen Epic Account. Anschließend müsst ihr nur noch die entsprechende Shop-Seite aufrufen und auf den »Holen«-Button drücken - danach könnt ihr die Spiele für immer behalten. Das Angebot startet am 10. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit.

Für alle Rollenspiel-Liebhaber lohnt sich übrigens auch ein Blick in unser GameStar-Plus-exklusives Interview mit Joshua E. Sawyer, dem Game Director bei Entwickler Obsidian Entertainment. Der für Pillars of Eternity verantwortliche RPG-Meister spricht hier mit Michael Graf und Maurice Weber über die Herausforderungen bei der Arbeit an komplexen Rollenspielen und welche Probleme eine Open World noch zusätzlich einbringen kann.