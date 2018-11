Ohne große Ankündigung sind ganze sieben klassische LucasArts-Spiele auf Steam erschienen. Ab sofort könnt ihr auf Valves Vertriebsplattform Monkey Island 4: Flucht von Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, Zak Mckracken and the Alien Mindbenders und mehr kaufen.

Die genannten Titel gibt es bereits auf GOG. Wer Steam bevorzugt, kann sie jetzt aber auch hier in seine Bibliothek aufnehmen. Bis zum 23. November sind alle sieben Titel hier zudem reduziert. Die Spiele und deren Preise listen wir hier für euch auf:

Sam and Max Hit the Road und Zak Mckracken and the Alien Mindbenders sind klassische LucasArts Adventure. Monkey Island 4: Flucht von Monkey Island war seinerzeit ein Versuch, Adventure-Spiele mit einer 3D-Engine zu gestalten.

Die beiden Indiana-Jones-Teile wiederum spielen sich komplett anders als die Adventures The Last Crusade und The Fate of Atlantis. Sie orientieren sich eher an Tomb Raider und haben neben Puzzles auch einige Action-Einlagen.

Afterlife ist eine Göttersimulation, bei der ihr das Jenseits managed und euch um die Bedürfnisse der Seelen kümmern müsst. Outlaws hingegen ist ein First-Person-Shooter im Wilden Westen und bei Star Wars: Episode 1 Racer dreht sich alles um die Pod-Rennen aus dem ersten Film der Prequel-Trilogie.