Die sechste Season von Overwatch 2 beginnt am 10. August und nennt sich Invasion.

Um Blizzards Heldenshooter Overwatch 2 scheint es aktuell nicht gut bestellt zu sein. Erst im Mai kündigten die Entwickler sehr zum Unmut der Community an, den versprochenen Heldenmodus ersatzlos aus dem Spiel zu streichen. Mit der Ankündigung der sechsten Season folgt nun der nächste Paukenschlag.

So bestätigte Blizzard jetzt, dass die lange angekündigten PvE-Missionen ausschließlich im Koop-Modus, also zusammen mit anderen Spielern, zugänglich sein werden. Eine Singleplayer-Variante der Story-Missionen wird es nicht geben, obwohl Blizzard diese noch im Mai versprochen hatte.

Beim Betreten einer Story-Mission wird euch das Matchmaking automatisch mit anderen Spielern zusammenwürfeln. Alternativ könnt ihr die Missionen natürlich gemeinsam mit euren Freunden bestreiten. Selbst wenn zwischendurch ein Spieler ausfällt, wird dessen Rolle von einem Bot übernommen.

PvE-Missionen nur gegen Echtgeld?

Eine weitere Neuerung betrifft den langfristigen Zugang zu den Story-Missionen gegen die KI. Denn so wie es momentan aussieht, werden Spieler, die auch nach Ablauf der Season weiterhin Zugang zu den Missionen behalten wollen, mindestens 15 US-Dollar für ein entsprechendes Bundle auf den virtuellen Shop-Tresen legen müssen. Das geht aus einem Eintrag auf Blizzards Webseite hervor.

Für das Geld erhaltet ihr neben den Story-Missionen:

1000 Overwatch-Coins

einen legendären Skin für die Heldin Sojourn

direkten und dauerhaften Zugriff auf Sojourn in der Heldenauswahl

Die Premium-Variante des Bundles legt nochmal 2.000 Credits, zwei legendäre Skins für Kiriko und Cassidy sowie einen Premium Battle Pass mit einem Levelskip um 20 Stufen oben drauf - schlägt aber mit saftigen 40 Dollar zu Buche.

Auf Twitter ist die Community entsprechend wenig begeistert. Nutzer PsychoticxMusic schreibt zum Beispiel: »Sie haben wirklich Content aus dem Spiel rausgenommen und verlangen jetzt Geld von euch, um die Kampagnen-Missionen zu behalten. Heilige Scheiße.« Bei den Overwatch-Fans besteht also offensichtlich noch Redebedarf bezüglich der kommenden Season.

Was haltet ihr von den Änderungen bei Overwatch 2? Würdet ihr Geld für PvE-Missionen in Blizzards Heldenshooter ausgeben? Spielt ihr das Spiel überhaupt noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare?