Fans von Overwatch dürfen sich ab sofort wieder die Nächte um die Ohren schlagen: Die Overwatch League (OWL) startet in der Nacht vom 14. zum 15. Februar in die zweite Saison. 20 Teams spielen erneut bis zum Sommer 2019 um den offiziellen Meistertitel in Overwatch und ein Preisgeld von insgesamt 5 Millionen Dollar.

Das Ende der 1. Saison: London Spitfire gewinnt den ersten OWL-Meistertitel

Den offiziellen Stream der Overwatch League haben wir unterhalb für euch eingebettet. Einen offiziellen Stream mit deutschen Kommentatoren gibt es leider nicht.

Die Teams

Folgende Teams kehren nach der 1. Saison zurück:

Boston Uprising

Dallas Fuel

Florida Mayhem

Houston Outlaws

London Spitfire

Los Angeles Gladiators

Los Angeles Valiant

New York Excelsior

Philadelphia Fusion

San Francisco Shock

Seoul Dynasty

Shanghai Dragons

Neu gegründet wurden folgende Teams:

Atlanta Reign

Chengdu Hunters

Guangzhou Charge

Hangzhou Spark

Paris Eternal

Toronto Defiant

Vancouver Titans

Washington Justice

Der Spielplan

Matches werden immer von Donnerstagabend bis Sonntagabend vor Ort in der Blizzard-Arena in Kalifornien ausgetragen, wegen der Zeitverschiebung finden alle Matches in den frühen Morgen- und Abendstunden von Freitag bis Montag deutscher Zeit statt.

Der Spielplan der ersten Woche sieht wie folgt aus:

Freitag, 15. Februar

01:00 Uhr: Philadelphia Fusion vs. London Spitfire

02:30 Uhr: New York Excelsior vs. Boston Uprising

04:00 Uhr: Seoul Dynasty vs. Los Angeles Gladiators

05:30 Uhr: Shanghai Dragons vs. Hangzhou Spark

Samstag, 16. Februar

21:00 Uhr: London Spitfire vs. Paris Eternal

22:30 Uhr: Washington Justice vs. New York Excelsior

Sonntag, 17. Februar

00:00 Uhr :Los Angeles Valiant vs. Hangzhou Spark

01:30 Uhr: Vancouver Titans vs. Shanghai Dragons

21:00 Uhr: Houston Outlaws vs. Boston Uprising

22:30 Uhr: Philadelphia Fusion vs. Atlanta Reign

Montag, 18. Februar

00:00 Uhr: San Francisco Shock vs. Los Angeles Gladiators

01:30 Uhr: Seoul Dynasty vs. Dallas Fuel

Die Saison-Phasen

Wieder wird die Saison in 4 Phasen eingeteilt. Nach jeder der ersten drei Phasen spielen die 8 besten Teams des jeweiligen Saisonviertels in Mini-Playoffs um ein Preisgeld von 500.000 Dollar. Nach dem Abschluss der vierten Phase folgen die großen Playoffs und die 12 besten Teams der Gesamtsaison spielen um 3,5 Millionen Dollar und den zweiten Meistertitel in Overwatch.

Die Daten für die genauen Phasen:

Phase 1: 14. Februar bis 17. März

14. Februar bis 17. März Phase 2: 4. April bis 5. Mai

4. April bis 5. Mai Phase 3: 6. Juni bis 7. Juli

6. Juni bis 7. Juli Phase 4: 25. Juli bis 25. August

Die genauen Informationen zu den großen Playoffs stehen noch nicht fest.

Ein deutscher Spieler dabei

Insgesamt 189 Spieler sind bei den 20 Teams unter Vertrag, die große Masse kommt aus Korea (107 Spieler). Genau einer der Profis ist deutsch: Steven "Kodak" Rosenberger aus Frankfurt am Main. Er tritt als Support-Spieler für die neu gegründete Mannschaft Atlanta Reign an.

Wer also gerne einen deutschen Spieler anfeuern möchte, kann dies in dieser Saison erstmals tun. Für die 3. Saison ist die Overwatch League mit mehreren Organisationen im Gespräch, um dann auch ein erstes deutsches Team zu gründen.

