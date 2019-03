Das Overwatch-League-Team Philadelphia Fusion hat die Pläne für ein eigenes Heimstadion bekanntgegeben. Der Bau der Fusion Arena ist mit 50 Millionen US-Dollar geplant und soll das erste E-Sport-Stadion in der westlichen Hemisphäre werden, dass speziell für diesen Zweck neu errichtet wird.

Introducing Fusion Arena: a $50 million first-of-its-kind venue and the largest new-construction, purpose-built esports arena in the Western Hemisphere. It will be home to the Philadelphia @Fusion & stand alongside the home venues of Philly's beloved teams in the Sports Complex pic.twitter.com/ckxEiYxgLW