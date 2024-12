Wie lang ist Path of Exile 2? Was ihr zur Spielzeit von Kampagne und Endgame wissen müsst

Schon im Early Access zu PoE 2 steckten viele Stunden Spielzeit.

Im Early Access zu Path of Exile 2 stecken noch nicht die gesamten Inhalte des Spiels, doch auch in der Testphase bietet PoE 2 einiges an Spielstunden. Das umfasst die Kampagne, sowie das erfahrungsgemäß enorm umfangreiche Endgame.

Path of Exile 2: Alle Infos zur Spielzeit

In einem offiziellen YouTube-Video zum Endgame-Content verriet Game Director Jonathan Rogers nähere Details zur Spieldauer.

Kampagne

Im Early Access stehen nur die ersten drei der insgesamt sechs Akte der Kampagne zur Verfügung, diese zu beenden dauert etwa 25 Stunden. Allerdings müsst ihr die drei Akte zweimal durchspielen.

Der zweite Durchlauf erfolgt auf einem neuen und härteren Schwierigkeitsgrad namens »Grausam« und ist im Grunde mit einem New Game Plus zu vergleichen.

Warum ist das nötig? Spieler müssen, um Zugang zum Endgame zu erhalten, Level 65 erreichen. Daher muss die Kampagne zweimal durchgespielt werden, was in Summe bis zu 50 Stunden dauern kann.

Zum vollen Release soll es dann ausreichen, die sechs Akte der Kampagne zu spielen, um ins Endgame zu gelangen. Beachtet bitte, dass die Spielzeit je nach euren persönlichen Fähigkeiten variieren kann. Es ist wahrscheinlich, dass erfahrene Spieler von Action-Rollenspielen oder Fans des Vorgängers weniger Zeit benötigen.

Endgame

Das Endgame beinhaltet zahlreiche neue Inhalte und Mechaniken auf dem Weg zum Maximallevel 100 und immer besserer Ausrüstung. Laut den Entwicklern stecken darin noch mal »über 100 Stunden« Spielzeit.

Hinzu kommt, dass ihr all das mit den sechs zum Early Access verfügbaren Klassen wiederholen könnt. Es stecken also allein in der Testphase potenziell schon Hunderte Stunden Spielzeit.

Bei der Wahl der Startklasse gibt es bei der GameStar-Community ein breites Spektrum. In unserer Umfrage habt ihr nur ganz knapp einen Favoriten gefunden.

Die Server gehen übrigens am 6. Dezember 2024 um 20:00 Uhr deutscher Zeit live. Auf einigen Plattformen ist bereits ein Preload möglich, bei Steam müsst ihr allerdings ein wenig tricksen, um die Spieldateien vorab herunterzuladen. Beachtet, dass der Early Access kostenpflichtig ist, die Preise starten bei 30 Euro. In den Artikeln oben in der Box findet ihr alle Details zum Release.