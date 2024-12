Payday trifft Cyberpunk: Den of Wolves will den nächsten großen Coup landen

1:30 Den of Wolves: Der neue Koop-Shooter der Payday-Macher zeigt erstmals Gameplay

Die Game Awards 2024 haben uns mal viele spannende Announcements bereitet – und eine davon kommt direkt aus Schweden. Das Entwicklerstudio 10 Chambers, bekannt durch GTFO, hat seinen neuen Titel Den of Wolves erstmals in Aktion gezeigt.

Der Gameplay-Trailer, den ihr oben sehen könnt, gibt einen ersten Einblick in das ambitionierte Projekt: ein Koop-Heist-Game, das klassische Raubzüge mit innovativen Mechaniken wie neuronalen Hacking-Elementen kombiniert.

Von Payday zu Den of Wolves

Creative Director Ulf Andersson, der bereits mit Payday: The Heist und Payday 2 das Genre prägte, beschreibt Den of Wolves als einen nächsten Schritt in seiner kreativen Reis e.

Während in Payday eher Banken und Juweliergeschäfte eure Ziele waren, setzt Den of Wolves auf High-Tech-Szenarien in einer dystopischen Welt.

Andersson sieht den neuen Titel als eine Verschmelzung des düsteren Koop-Spektakels von GTFO mit den strategischen Heists, die Fans seiner früheren Werke kennen.

Ihr taucht hier in die Megametropole Midway City ein – eine Stadt, die 2035 nach verheerenden KI-Cyberangriffen als Hochsicherheitszone gegründet wurde. Was als Schutzraum für Unternehmen begann, hat sich mit der Zeit zu einem Schauplatz ungebremster Konzernmacht und sozialer Ungleichheit entwickelt.

Wie schon in Payday gilt: Ihr müsst euch in dieser Umgebung nicht nur gegen schwer bewaffnete Sicherheitskräfte durchsetzen, sondern auch Überwachungssysteme austricksen.

10 Chambers hat deutlich gemacht, dass sie großen Wert auf den Aufbau ihrer Spielwelt legen. Midway City ist in verschiedene Bezirke unterteilt, die von mächtigen Unternehmen kontrolliert werden. Der Promise District, der im Early Access verfügbar sein wird, zeigt diese dystopische Welt besonders eindrucksvoll – mit luxuriösen Appartements für die Oberschicht und Slums für die von Armut betroffene Bevölkerung.

Wann erscheint Den of Wolves?