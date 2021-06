Es ist wieder Messezeit! E3, Steam Next Fest und Co. begrüßen euch in Kürze mit jeder Menge Ankündigungen und Infos. Und auch auf der PC Gaming Show 2021 erwarten euch spannende Spiele aus allen Genres. Wir haben die wichtigsten Infos zum Event: was geboten ist, wie und wo ihr zuschaut und wann es los geht.

Die PC Gaming Show 2021

Wann geht's los? Am 12. Juni 2021 um 23:30 Uhr deutscher Zeit startet die digitale Show. Sie dauert ungefähr 90 Minuten.

Wo zuschauen? Das Event wird auf vielen Kanälen live übertragen, unter anderem hier:

Das gibt's zu sehen

Insgesamt werden 39 Spieleankündigungen, neue Trailer und Entwicklervideos gezeigt. Auch zu bereits bekannten Titeln gibt's spannende Updates. Schauen wir erstmal auf die Highlights aus dem bekannten Programm.

Die Highlights

Dying Light 2: Techland zeigt Dying Light 2 Stay Human und stellt den Hauptcharakter Aiden vor. Außerdem gibt's einen Einblick in die offene Spielwelt des Zombie-Shooters. Bisher ist wenig Konkretes zu dem Spiel bekannt, trotzdem sehen wir großes Potenzial:

Humankind: Für das Strategiespiel Humankind versprechen Sega und Amplitude Studios eine »große Ankündigung und einen Reveal«. Wir sind gespannt, finden aber, dass das Spiel besser nochmal verschoben werden sollte. Warum, erklärt euch Maurice in seiner Preview:

Das volle Programm

Außerdem wurde bisher wurde das folgende Lineup bekannt gegeben (ohne konkrete Uhrzeiten):

Außerdem sind weitere Entwickler und Publisher am Start, darunter Frontier (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) und Humble Games.