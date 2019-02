Überraschung: Mit Apex Legends wurde nicht nur ein Battle-Royale-Spinoff der Titanfall-Serie angekündigt, sondern auch gleich veröffentlicht. Und weil Apex Legends Free2Play ist, könnt ihr es ab sofort runterladen und ausprobieren. Ob es was für euch sein könnte, erklären wir in unserem Vorab-Test zu Apex Legends und unserem ersten Fazit-Video.

Der Februar ist ansonsten gespickt mit Spiele-Highlights in verschiedensten Genres, in dieser Woche ist davon aber leider noch nicht viel zu sehen. Wer sich für japanische Action-Rollenspiele mit Koop-Modus und einem Fokus auf Bosskämpfen interessiert, sollte aber auf jeden Fall einen Blick auf God Eater 3 werfen. Wer seine Rollenspiele lieber europäisch mag, kriegt mit dem DLC Band of Bastards für Kingdom Come neue Inhalte.

Daneben verlassen zwei völlig unterschiedliche Titel den Early Access: Das gefeierte Sci-Fi-Survivalspiel Astroneer wagt nach über 2 Jahren den Schritt aus der Early-Access-Luke, während der Battle-Royale-Shooter Fear The Wolves den Arenakampf in der Strahlenzone von Tschernobyl austragen lässt.

Ende der Woche geht außerdem The Division 2 in die geschlossene Beta.

