PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 9. bis 14. Juli

Wie schon in der letzten Woche schlägt aktuell das Sommerloch voll zu. Die großen Spiele-Veröffentlichungen verkriechen sich in Richtung Herbst- und Weihnachtsgeschäft. Einige kleinere Titel abseits der Multimillionen-Budgets trauen sich aber ans Tageslicht.

Dazu gehört zum einen Defiance 2050, welches am vergangenen Freitag schon für Käufer des Gründerpakets verfügbar war. Die Neuauflage des MMOs Defiance soll nun auch für alle anderen die Grafikqualität nach oben schrauben und bietet ein überarbeitetes Klassen- & Fortschrittssystem. Da das Gameplay tiefgreifend verändert wird, können Charaktere aus dem alten Defiance nicht in 2050 übertragen werden.

Ebenso startet das erst frisch angekündigte The Culling 2 bei Steam. Die Fortsetzung des mehr oder weniger eingestampften Battle-Royale-Shooters The Culling wagt einen neuen Versuch. Dieses mal geht aus 50 Spielern der beste Überlebenskünstler hervor, wobei erneut Nahkampf- und Schusswaffen sowie Fallen zum Einsatz kommen.

Wer mehr sein Köpfchen anstrengen will, könnte zum 4X-Strategiespiel Warhammer 40K: Gladius - Relics of War am 12. Juli greifen. Als Space Marine, Astra Militarum, Ork oder Necron mit je eigenem Technikbaum kämpfen wir um mächtige Relikte, die den Planeten Gladius Prime in ein Schlachtfeld verwandelt haben.

Ego-Klettern oder Left4Aliens

Der Indie-Titel The Free Ones auf Steam richtet sich mehr an Leute, die bei schwindelerregenden Höhen keine Angst haben, nach unten zu schauen. Im First-Person-Plattformer nutzt der Spieler wie Rico Rodriguez aus der Just Cause-Reihe einen Enterhaken, um eine steile Schlucht nach der anderen zu überwinden. Sein Ziel dabei: Als entflohener Häftling muss er zusammen mit einer Gruppe Flüchtlingen einer Gefängnisinsel entkommen.

Abgerundet wird die Woche durch den Koop-Shooter Earthfall. Dieser erinnert von seiner grundsätzlichen Ausrichtung her sehr an Left 4 Dead. Statt den wandelnden Toten hat aber außerirdisches (und sehr feindseliges) Leben den Planeten überrannt. In einer Vierer-Gruppe stellt ihr euch den Alien-Invasoren entgegen und baut euch neue Waffen per 3D-Drucker.

