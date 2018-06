The Culling 2 - Nachfolger zum Battle Royale angekündigt

Mehr Battle Royale, um die Massen zu unterhalten! Wie Entwickler Xaviant via Twitter bekannt gab, befindet sich mit The Culling 2 ein Nachfolger zum Battle-Royale-Slasher The Culling in Arbeit. Zumindest deuten wir so das kurze GIF, das die beiden Buchstaben »L« als römische Ziffer Zwei stilisiert.

Genauere Informationen oder Details, wie etwa inhaltliche Ausrichtung oder Releasetermin, wurden noch nicht bekannt gegeben. Man kann aber davon ausgehen, dass es sich bei The Culling 2 nicht um einen Schafzucht-Simulator handelt, sondern wieder Battle Royale im Fokus steht.

Ein neuer Versuch

Das Battle Royale The Culling war am 8. März 2016 in den Early-Access gestartet und konnte bereits vor dem Riesenerfolg von PUBG und Fortnite zeitweise über 12.000 gleichzeitige Spieler verzeichnen. Allerdings hielt der Erfolg nicht lange vor, die Spielerzahlen sanken in den Folgemonaten drastisch. Daran konnte auch der Hype um Playerunknown's Battlegrounds im Jahr 2017 wenig ändern.

Im Oktober 2017 fand der Full Release von The Culling statt, doch bereits am 15. Dezember kündigte Entwickler Xaviant an, die Unterstützung einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt maß The Culling laut Steamcharts nur noch rund 50 gleichzeitige Spieler. Das Ende kam also nicht überraschend.

Nun wollen Xaviant es mit The Culling 2 also noch einmal versuchen. Ob sie dabei wieder vornehmlich auf Nahkampf-Gameplay setzen oder doch dem Trend der erfolgreichen Battle-Royale-Shooter folgen möchten, wird wohl bis zu einer offiziellen Vorstellung des neuen Titels im Dunkeln bleiben.

