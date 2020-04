Diese Woche wird spannend! Denn die neuen PC-Releases auf Steam und im Epic Games Store versprechen gleich mehrere Titel von Serien, die auf die eine oder andere Art als rechte Klassiker gelten. Zufälligerweise sind es auch noch alles Spiele, deren Release uns ein klein wenig überrascht, wenn auch nicht immer gleich.

Warum uns gerade diese Releases verwundern und welche Spiele vom 20. bis 24. April 2020 sonst veröffentlicht werden, erklären wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

XCOM: Chimera Squad

Release: 24. April 2020

Plattform: Steam

Genre: Rundenstrategie

Richtig gelesen: Es erscheint diese Woche ein neues XCOM. Die Reihe gilt als eine der besten Strategieserien überhaupt und hat mit seinem Reboot von 2012 und dessen Fortsetzung von 2017 den Maßstab für Rundentaktik gehörig nach oben geschraubt. Chimera Squad ist eine kleinere Fortsetzung von XCOM 2, die aber nicht als vollwertiger Nachfolger ausgelegt ist.

Stattdessen bricht Chimera Squad die übliche XCOM-Formel etwas auf. Unsere Truppen sind nun keine zufälligen Personen mehr, denen wir nur durch ihre Ausrüstung, ihr Level und optischen Anpassungen Charakter verpassen. Jeder der 11 Agenten hat eine eigene Persönlichkeit und sollte dieser im Kampf sterben, ist die Mission verloren. Außerdem können wir nun auch Aliens rekrutieren und damit auf die Fähigkeiten unserer ehemaligen Feinde zurückgreifen.

Warum überrascht der Release? Dass der Entwickler Firaxis an einem XCOM-Ableger werkelt, war bis letzte Woche noch vollkommen unbekannt. Niemand hatte ein neues XCOM auf dem Schirm und die meisten hätten auch wohl eher mit einem DLC oder gleich einem vollwertigen XCOM 3 gerechnet. Chimera Squad ist damit ein willkommener Lichtblick in einer Zeit, in der die meisten großen Spiele um Monate verschoben wurde.

Predator: Hunting Grounds

Release: 24. April 2020

Plattform: Epic Games

Genre: Asymmetrischer Multiplayer

Nachdem das Entwicklerstudio Illfonic schon mit Freitag der 13. einen Horror-Filmklassiker als asymmetrischen Multiplayer umsetzte, versuchen sie nun dasselbe mit dem ikonischen Alien-Jäger. Predator: Hunting Grounds orientiert sich an dem ersten Film und versetzt die Spieler entweder in die Rolle eines Soldaten des Elite-Fireteams, oder die des Predators selbst, der im dichten Dschungel jagt auf seine menschliche Beute macht.

Die Soldaten versuchen im vierköpfigen Squad unterschiedliche Ziele zu erfüllen, während der Predator als übermächtiger Gegner alle anderen Spieler ausschalten muss. Für ein wenig Abwechslung sorgen die verschiedenen Predator-Klassen, die den Außerirdischen mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten.

Warum überrascht der Release? Ähnlich wie bei XCOM, erfolgte auch die Ankündigung von Predator: Hunting Grounds etwas überraschend. Allerdings liegt die Ankündigung bereits einige Monate zurück. Im Falle von Hunting Grounds kommt aber noch dazu, dass Spiele-Umsetzungen dieses Film-Klassikers so gut wie nie den Ansprüchen der Fans gerecht werden konnten.

Erste Eindrücke von der Beta im März machen eher wenig Hoffnung, dass Hunting Grounds das ändert. Wartet also am besten die erste Reaktionen ab, bevor ihr zuschlagt.

Trials of Mana: Remake

Release: 24. April 2020

Plattform: Steam

Genre: Rollenspiel

Mit dem Remake von Trials of Mana kommen wir hier erstmalig im Westen in den Genuss eines eigenständiges Release des Nachfolgers zu Secret of Mana. Die Rollenspiel-Reihe wurde ursprünglich schon in den 90er Jahren berühmt und war damals hauptsächlich auf dem Super Nintendo zuhause. Trials of Mana erscheint nun aber auch als Remake auf dem PC.

Es handelt sich dabei um ein vollwertiges Remake. Die Grafik wurde grunderneuert, lässt also das ursprüngliche 2D hinter sich und erstrahlt in einer modernen 3D-Optik. Im Kern bleiben die Mechaniken aber unangetastet. Ihr stellt euch eine Gruppe zusammen und wählt dafür aus 6 verschiedenen Charakteren. Die rüstet ihr dann ganz klassisch auf, entscheidet euch für verschiedene Klassen und tretet euren Feinden ich Echtzeitkämpfen gegenüber.

Warum überrascht der Release? Vor ein paar Jahren hätte wohl noch niemand damit gerechnet. Nicht nur, weil Square Enix nie den Versuch unternommen hat, das ursprünglich als Seiken Densetsu 3 bekannte Spiel in den Westen zu bringen, sondern auch auf den PC. Selbst das Remake des deutlich bekannteren Secret of Mana kam ein wenig überraschend. Die Mana-Serie hat zudem Mitte der 2000er deutlich an Fahrt verloren und galt lange eigentlich als praktisch ausgestorben.

Alle neuen PC-Spiele in der Woche vom 20. bis 24. April

Ab Montag, dem 20. April

Turret, ihr nehmt als Sci-Fi-Panzer den Kampf gegen eine mörderische KI auf,

Blaze Revolution (Early Access), eine neues RTS inklusive Basenbau, in dem zwei Brüder versuchen ihren Vater zu befreien,

Ab Dienstag, dem 21. April

Help Will Come Tomorrow, ein Survivalspiel, in dem ihr einer gestrandeten Gruppe durch den sibirischen Winter helft,

Dragon Marked For Death, ein actionlastiges 2D-RPG, das ihr auch mit bis zu 4 Freunden zocken könnt.

The Shattering, ein Psycho-Thriller, in dem ihr in die Gedanken eines Mannes eintaucht.

Ab Mittwoch, dem 22. April

ITTA, ein Bullet-Hell-Shooter, in dem sich ein Mädchen samt Revolver mit Monstern anlegt.

Soundself: A Technodelic, eine experimentelle Erfahrung, in der ihr euch mit eurer eigenen Stimme hypnotisiert.

Ab Donnerstag, dem 23. April

Filament, hier knobelt ihr euch durch ein scheinbar verlassenes Raumschiff.

Cloudpunk, ihr habt eine Nacht als Lieferant in einer Neon-Stadt der Marke Cyberpunk.

112 Operator, ihr habt die Verantwortung über alle Rettungsdienste jeder Stadt auf der Welt.

Ab Freitag, dem 24. April

XCOM: Chimera Squad, ein eigenständiger Ableger von XCOM 2 mit vielen neuen Ideen.

Predator: Hunting Grounds, entweder als einer von vier Soldaten oder als mächtiger Predator tretet ihr gegen den jeweils anderen an.

Trials of Mana: Remake, ein grafisch komplett überarbeitetes Remake des JRPG-Klassikers von 1995.

