PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 15. bis 19. Juli

Auch in der dritten Juli-Woche sieht es mit großen Triple-A-Releases noch ziemlich mau aus. Aber immerhin bekommt Assassin's Creed: Odyssey den dritten Teil seines zweiten DLCs, womit die Geschichte rund um die versunkene Stadt Atlantis an einem Ende angelangt. Doch auch abseits von Assassin's Creed lohnt es sich, die ganze Woche über die Augen offen zu halten.

Die Highlights der Woche

Am Montag erscheint etwa der Plattformer Break the Game. Das Spiel wurde von der erzählerischen Struktur anderer Titel wie Undertale, The Stanley Parable oder Thomas was Alone inspiriert und dreht um Kevin, der wohl in seinem eigenen Abenteuer gefangen ist.

Dienstags gesellt sich Killsquad zu dem Assassin's Creed DLC. In dem Action-Rollenspiel begleiten wir vier Kopfgeldjäger auf ihre Reise durch eine von Bürgerkrieg gezeichnete Galaxis und nehmen es wie in Diablo mit scharenweise Monstern und Aliens auf.

Wer Rollenspiele mag, könnte auch am Mittwoch auf seine Kosten kommen. Dann erscheint nämlich Gloomhaven, die Videospiel-Umsetzung des gleichnamigen und äußerst beliebten Brettspiels. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Strategie-Spiel und Dungeon Crawler.

Donnerstags könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mit dem Indie-Puzzler Etherborn eher ein paar ruhige, aber knifflige Stunden verbringen wollt, oder doch zu Warlocks 2: God Slayers greift. Letzteres ist ein 2D-Hack'n'Slay mit Rollenspiel-Elementen, das sich selber nicht allzu ernst nimmt.

Am Freitag schließlich wartet mit dem Coop-Shooter Hold Out noch ein waschechtes Action-Spiel auf euch. Das Spiel erinnert stark an Left 4 Dead oder den Zombie Modus der Call-of-Duty-Serie. Zusammen mit bis zu drei Freunden müssen wir uns Massen an Untoten erwehren und entweder die Flucht ergreifen, oder uns verbarrikadieren.

Montag, 15. Juli

Dienstag, 16. Juli

Mittwoch, 17. Juli

Donnerstag, 18. Juli

Freitag, 19. Juli