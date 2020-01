Ist das Ende der Sony-Exklusivität im Anmarsch? Nachdem vor kurzem der sehr gut vernetzte Kotaku-Reporter Jason Schreier einen PC-Release für Horizon Zero Dawn vorhersagte, lässt eine Stellenausschreibung jetzt auch noch einen PC-Port für das Action-Adventure The Last of Us 2 vermuten.

Woher kommt dieses Gerücht? Der Sony-Entwickler Naughty Dog sucht momentan nach einem Graphics Programmer für besagtes Adventure. In der entsprechenden Stellenausschreibung werden wie üblich einige Qualifikationen für die Bewerber angegeben und darunter befinden sich auch Anforderungen, die für ein reines PS4-Spiel eigentlich überflüssig wären.

Im Detail sucht Naughty Dog nach einem Entwickler, der unter anderem folgende Anforderungen erfüllt:

Thorough understanding of current GPU architectures (AMD GCN, NVIDIA CUDA)

Experience with DirectX12, Vulkan or other modern graphics or compute APIs

Experience with HLSL/GLSL or other equivalent shader languages

Console or PC programming experience

Hier wird zum Einen nach Vorerfahrung im bereich der PC-Programmierung gefragt, außerdem soll auch Erfahrung mit DirectX12 und Nvidia-Grafikkarten von Vorteil sein. Das wird nun als Hinweis gedeutet, dass erste Vorbereitungen getroffen werden, um The Last of Us 2 einige Monate nach dem PS4-Release auch für den PC zu veröffentlichen.

Wie realistisch ist das?

Anders als bei dem Gerücht zu Horizon Zero Dawn, ist die Beweisführung im Falle von The Last of Us 2 eher dünn. Immerhin wird dort nicht explizit nach Erfahrung mit diesen PS4-fremden Komponenten gefragt, sondern sie werden in einer Reihe von Anforderungen erwähnt.

Es könnte sich also nur um eine reine Formalität handeln. Zumal eine solche nachträgliche Portierung für den PC nichts ist, was ein Entwickler mal eben nebenbei erledigen kann. Lediglich der eventuelle PC-Release von Horizon Zero Dawn könnte vermuten lassen, dass Sony auch in diesem Fall dem PC ein paar verführerische Blick zuwirft. Und Horizon Zero Dawn ist von offizieller Seite noch nicht einmal bestätigt.

Wieso ein PC-Horizon aber wahrscheinlicher ist als The Last of Us 2, erklärt euch auch unser Redakteur Peter Bathge in seinem Plus-Essay über die Auswirkungen der PS5 auf den PC.

