Der Release von Star Wars Jedi: Fallen Order liegt gar nicht mehr in allzu weiter Ferne und wie die ersten Trailer schon vermuten lassen, wird das neue Spiel von Respawn grafisch durchaus überzeugen können. Was die Grafikpracht aber genau für unsere Rechner bedeutet, hat Electronic Arts jetzt offiziell verraten.

Die Ankündigung der Systemvoraussetzungen für Fallen Order lieferte blöderweise nicht nur Antworten, sondern warf auch einige Fragen auf. So sorgte kurzzeitig die Angabe des Arbeitsspeichers für fragende Gesichter. Demnach benötigt das Action-Adventure auf empfohlenen Einstellungen stolze 32 GB RAM, was ziemlich weit weg vom Videospielstandard ist.

Besonders in Anbetracht der restlichen Voraussetzungen wirkte diese Angabe dann doch ziemlich ausufernd, selbst wenn die Levelbereiche von Fallen Order vollgestopft mit Partikeleffekten und weiteren parallel ablaufenden Prozessen sein sollten. Zurecht fragten sich viele Spieler deshalb, ob diese Angabe korrekt ist.

Inzwischen hat sich EA zu Wort gemeldet und bestätigt, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt hat. Tatsächlich werden für Fallen Order »nur« 16 GB Arbeitsspeicher benötigt. Niemand ist also gezwungen, nur für Fallen Order sein Konto zu plündern, um den Heimrechner exorbitant aufzurüsten.

We've updated our #JediFallenOrder Recommended Specs to now be 16GB RAM and not the previously listed 32GB.https://t.co/L4NtGddOtT pic.twitter.com/kFOTZ49mrv