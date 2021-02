Physik in Valheim: Spieler fällt Baum, rodet halben Wald gleich mit

Das beliebte Survivalgame Valheim überrascht die Spieler immer wieder. Etwa mit der Physik. Denn wer im Steam-Hit mitten in einem Wald einen Baum fällen will, der muss damit rechnen, dass mehr als nur dieser umkippt.

Baum fääääällt!

Was wollte der Spieler machen? Valheim-Spieler CoreStrategy machte sich auf, um in einem Wald Bäume zu fällen. Das Holz ist eine wichtige Ressource und für den Bau und das Crafting wichtig. Allerdings ging die Sache für ihn nicht ganz so gut aus.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist dem Spieler passiert? Als der Baum kippte, traf er natürlich auf die umliegenden Tannen und riss diese mit um. Das führte zu einer Kettenreaktion. Immer mehr Bäume fielen. CoreStrategy hatte überhaupt keine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen.

Es kam, wie es kommen musste, ein Stamm erwischte den Valheim-Fan und erschlug ihn.

Wie konnte das passieren? Valheim nutzt ein Physik-System, bei dem sich Objekte aufeinander auswirken, wie in diesem Fall die Bäume. Fällt ein Baum und er trifft auf einen anderen, dann reißt er diesen mit. So, wie das auch im echten Leben passieren kann. Es ist durchaus möglich, dass dies zu seiner solchen Kettenreaktion führt.

Das Physiksystem von Valheim reagiert allerdings ein wenig kurios, wie auch im Video zu sehen ist. Die Bäume suchen sich eben ihren Weg. Der Stamm, der CoreStrategy letzten Endes erschlug, hätte eigentlich in eine andere Richtung fallen sollen, wurde dann aber abgedrängt und landete direkt auf dem Kopf des Spielers.

Ihr braucht Tipps, wie ihr in Valheim effektiv baut? Wir haben da was für euch:

17 4 Mehr zum Thema Valheim Building-Guide: Richtig bauen und Häuser clever einrichten

Was lernen wir daraus? Auch, wenn es in einem Wald des Steam-Hits Valheim natürlich sehr viele Bäume und damit jede Menge Holz gibt, solltet ihr nicht einfach überall eure Axt ansetzen. Sucht euch ein Fleckchen Erde aus, an dem nicht zu viele Bäume eng beieinander stehen. Der Stamm sollte genug Platz haben, um frei fallen zu können.

Sollte dennoch mal ein umstehender Baum mitgerissen werden, dann heißt es: Rennt! Selbst, wenn eigentlich alles ganz harmlos aussieht. Sonst könnte euch etwas Ähnliches wie dem Spieler in dieser Geschichte passieren:

12 1 Mehr zum Thema Valheim-Spieler fällt Baum, doch der Wald schlägt zurück

Valheim-Spieler haben das schon zur Genüge selbst erlebt

Wie reagieren die Spieler darauf? Der Clip kommt auf Reddit gut an und führt zu einiger Belustigung.

Failure_Adjacent schreibt auf Reddit:

"Wie der eine Baum in letzter Sekunde noch die Richtung wechselte, das ist einfach urkomisch."

inf3ct3dn0n4m3 kann auf Reddit mitfühlen:

"Ich bin selbst häufiger durch fallende Bäume gestorben als sonst wie..."

Cihonidas meint scherzhaft auf Reddit:

"Der Baum nutzte doch einen Aimbot!"

Ist euch so etwas im erfolgreichen Survivalgame Valheim auch schon mal passiert? Schreibt es uns in die Kommentare!