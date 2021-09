13 spannende PC-Trailer & News vom PlayStation Showcase 2021

Beim PlayStation Showcase 2021 hat Sony für einige Überraschungen gesorgt - und zwar auch für PC-Spieler! Die wohl größte war für viele sicher das Remake zu Star Wars Knights of the Old Republic, das auch für den PC erscheinen wird. Allerdings müssen wir uns bis zum Release noch in Geduld üben - wir rechnen nicht vor 2023 mit einer Veröffentlichung.

Alle PC-Ankündigungen des PlayStation Showcase

Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Aspyr | Release: Unbekannt | Plattformen: PC, PS5

Die Gerüchte gab's schon lange, jetzt ist es endlich offiziell: Das Kult-Rollenspiel kommt zurück! Angekündigt wurde das Kotor-Remake mit einem Render-Trailer, der zumindest schon einmal Darth Revan in neuem Technik-Gewand zeigt.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Genre: Action | Entwickler: Iron Galaxy | Release: Anfang 2022 | Plattformen: PC, PS5

Das Action-Adventure Uncharted mit Nathan Drake in der Hauptrolle war bisher exklusiv auf der PlayStation spielbar. Die Collection enthält Uncharted 4: A Thief's End und das Standalone-Spin-Off »Lost Legacy«.

Die Legacy of Thieves Collection soll Anfang 2022 für die PlayStation 5 erscheinen. »Kurz darauf« soll aber bereits die PC-Version folgen. Exakte Veröffentlichungstermine gibt es derzeit aber noch nicht. Bekannt ist hingegen, dass es für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen wird. Alle Infos zum Remaster-Paket haben wir für euch in einem extra Artikel zusammengefasst:

Alan Wake Remastered: Erster Trailer

Genre: Action | Entwickler: Remedy Entertainment | Release: Herbst 2021 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Remedy Entertainment, die auch für Max Payne verantwortlich sind, haben 2010 mit Alan Wake einen Psycho-Thriller abgeliefert, der im Stile von TV-Serien in einzelne Episoden unterteilt ist. Als gleichnamiger Protagonist des Spiels, einem Bestseller-Autor, versucht man dem Verschwinden seiner Ehefrau in einer frei begehbaren, mehreren Quadratkilometern großen Kleinstadt auf die Schliche zu kommen.

Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass das Remastered auch für den PC erscheint, allerdings exklusiv bei Epic. Alle Infos haben wir für euch bereits zusammengefasst:

Deathloop präsentiert neues Gameplay

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release: 14. September 2021 | Plattformen: PC, PS5

Am 14. September erscheint Deathloop, das neue Action-Adventure der Arkane Studios. Auf dem PlayStation Showcase wurde ein neuer Trailer gezeigt, der auf den kommenden Launch mit neuem Gameplay einstimmt.

Nach jedem Tod erwachen die beiden Assassinen Julianna »Jules« Blake und Colt »Der Captain« erneut auf der Insel Blackreef und versuchen, dem tödlichen Loop zu entkommen. Das Gameplay soll Arkane-typisch jede Menge Möglichkeiten bieten, um die Aufgaben zu lösen. Neben herkömmlichen Waffen spielen auch magische Fähigkeiten wieder eine Rolle.

Neuer Trailer zu Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Genre: Action | Entwickler: Sharkmob | Early-Access-Release: 7. September 2021 | Plattformen: PC, PS5

Das Battle Royale aus dem Vampire: The Masquerade-Franchise ist seit dem 7. September im Early Access auf dem PC verfügbar. In dem Free-2-Play-Titel nutzt ihr übernatürliche Kräfte und Waffen, um als letzter Überlebender am Ende zu gewinnen. Auf dem PlayStation Showcase wurde bekanntgegeben, dass Vampire: The Masquerade - Bloodhunt auch für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Neuer Trailer zu Marvel's Guardians of the Galaxy

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Eidos Montreal | Release: 26. Oktober 2021 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One

Das Action-Adventure Marvel's Guardians of the Galaxy soll am 26. Oktober 2021 für PC und Konsolen erscheinen. Im Rahmen der Show wurde die Story noch einmal näher beleuchtet. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Peter Quill, besser bekannt als Star-Lord und versuchen das Universum zu retten. In unserer Vorschau verraten wir euch, was Guardians of the Galaxy anders machen will als Marvel's Avengers.

Neuer Release-Termin für GTA 5 auf NextGen

Genre: Action | Entwickler: Rockstar Games | Release: März 2022 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Kein GTA VI, dafür aber die Ankündigung, dass GTA V und GTA Online für die PlayStation 5 eine »Expanded and Enhanced«-Edtion erhalten wird. Viele neue Infos verriet der Trailer nicht und so ist es wenig verwunderlich, dass einige Fans ratlos oder gar frustriert zurück blieben. Auf dem PlayStation Showcase zeigt sich GTA V erstmals mit Next-Gen-Gameplay für die PlayStation 5.

Neben verbesserter Grafik soll auch am Gameplay gefeilt werden. In welcher Form PC-Spieler von der Version profitieren, ist aktuell nicht bekannt. Im März 2022 soll die Expanded and Enhanced Edition erscheinen.

Project Eve mit neuem Gameplay

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Shift Up | Release: Unbekannt | Plattformen: PC, PS5

Das Action-Rollenspiel Project Eve aus Korea hat noch keinen konkreten Release-Termin, allerdings gab es im Rahmen der Show neues Gameplay. In Project Eve wurde die Menschheit in einer nicht allzu fernen Zukunft von der Erde vertrieben, nachdem sie den Kampf gegen die NA:tiven verloren haben. Die Invasoren scheinen sich auf der Erde wohlzufühlen, die Menschheit versucht aber ihre Heimat zurückzuerobern.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Eve, einer Überlebenden, die gegen mächtige Feinde behaupten muss. Zusammen mit anderen Überlebenden stoßt ihr bei eurem Abenteuer auf unbekannte Kreaturen, auf einer trostlosen und zerstörten Erde.

Tchia

Genre: Adventure | Entwickler: Awaceb | Release: 2022 | Plattformen: PC, PS5, Stadia, PS4

Tchia ist ein Open World-Abenteuer, das mit seinem bunten Comic-Look an die Kultur von New Caledonia angelehnt ist. Tchia, die namensgebende Heldin, hat die Fähigkeit, die Kontrolle über 30 verschiedene Tiere und hunderte Objekte zu übernehmen. Auf dem PlayStation Showcase wurde der Release für 2022 genannt.

Neuer Trailer zu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: Januar 2022 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Im Januar 2022 soll der neue Taktik-Shooter Rainbow Six Extraction erscheinen. Das Spiel baut auf dem Outbreak-Event von Rainbow Six Siege auf und ist ein reiner PvE- und Koop-Titel. Auf dem PlayStation Showcase gab es einen neuen Story-Trailer, der die Hintergrundgeschichte näher erläutert. In Extraction treten auch aus Siege bekannte Operators auf, etwa Ela und Vigil.

Neues Gameplay zu Forspoken

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Square Enix | Release: 2. Quartal 2022 | Plattformen: PC, PS5

Im Frühling 2022 soll Forspoken erscheinen. Das neue Spiel von Square Enix und Luminous Productions. Auf dem Showcase wurde ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, der auch etwas über die Story verrät.

Die Geschichte handelt von der Heldin Frey Holland, die ein ganz normales Mädchen ist, das in der bedrohlichen Fantasy-Welt Athia strandet und sich dort offenbar selbst übermenschliche Kräfte aneignet. Mit ihren neuen Kräften kämpft sie gegen Monster und andere Kreaturen.

In ihrer Kolumne hat Elena bereits über die Open World berichtet und warum sie Turnschuhe mehr begeistern als Next-Gen-Grafik:

Gameplay und Trailer zu Tiny Tina's Wonderland

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: Gearbox Software LLC | Release: 25. März 2023 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Am 25. März 2022 soll das Borderlands Spinoff Tiny Tina's Wonderlands erscheinen. Erstmals wurde nun auch Gameplay von der Fantasy-Welt gezeigt. In dem Loot-Shooter wird die beste Idee aus dem zweiten Teil in ein eigenes Spiel verwandelt:

Neuer Trailer zu Ghostwire: Tokyo

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Tango Gameworks | Release: 1. Quartal 2022 | Plattformen: PC, PS5

Mit Ghostwire: Tokyo zieht es das Horror-Genre nach Japan. Während des PlayStation Showcases wurde ein neuer Trailer enthüllt, der mehr von dem kommenden Spiel von Shinji Mikami zeigt. Ihr sucht dort nach den Ursachen eines mysteriösen Massenverschwindens und stellt euch einer übernatürlichen bösen Macht entgegen.

Auf eurer Reise trefft ihr nicht nur böse Geister, sondern auch jene, die euch freundlich gesinnt sind. Im Spielverlauf sollt ihr euch schließlich fragen, was überhaupt normal und was paranormal ist. Ghostwire: Tokyo soll im Frühjahr 2022 erscheinen.

Was passierte sonst auf der PlayStation Showcase?

Über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!