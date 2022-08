Mehr als Anno 1800: Das sind unsere aktuellen Aufbauspiel-Favoriten

»An Anno 1800 kommt kein Aufbauspiel vorbei - aber es gibt Hoffnung!« So hieß ein Podcast, den wir vor etwas über einem Jahr veröffentlicht haben, und jetzt überprüfen wir zur großen Aufbau-Themenwoche, ob sich diese Hoffnung bewahrheitet hat. Schließlich trägt besagte Themenwoche das Motto »Mehr als Anno 1800«, da muss im Genre doch einiges passiert sein.

Und das ist es auch! Zwar nicht an den Stellen, an denen wir es ursprünglich gehofft hatten (Wir schauen dich an, Die Siedler!), durchaus aber bei Spielen wie Farthest Frontier und Foundation. Und dann kommen noch namhafte Fortsetzungen wie Frostpunk 2 und Geheimtipps wie King of Dwarves oder Laysara: Summit Kingdom. Im bereits erschienenen Planet Zoo wiederum halten Géraldine und Fabiano halten unschuldige Ameisenbären alles andere als artgerecht...

Während Anno 1800 gerade in seine vierten Season segelt, tost also ein ganzes Meer an Aufbauspielen drumherum. Und mittendrin strahlt unser Podcast-Leuchtturm, in dem Micha, Géraldine und Fabiano Bestand aufnehmen: Was spielen wir aktuell am liebsten, worauf freuen wir uns, und warum ist der Wechsel von Öl zu Kohle gar nicht, worauf es bei Frostpunk 2 ankommt?

Hört es im Aufbauspiele-Podcast!

